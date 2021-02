„Der Leopard“ bei „The Masked Singer“: Zuschauer haben eindeutigen Verdacht – SIE muss es sein

Der Leopard will bei „The Masked Singer“ zubeißen – und natürlich gewinnen.

Er ist elegant, anmutig, mysteriös – und ein toller Sänger oder eine Sängerin? „Der Leopard“ in der vierten Staffel des ProSieben-Hits „The Masked Singer“ macht die Show in jedem Fall ein wenig wilder.

Der Leopard will bei „The Masked Singer“ zubeißen. Foto: ProSieben / Willi Weber

Die Frage aber lautet: Wer versteckt sich wohl unter dem Fell der „The Masked Singer“-Raubkatze?

„The Masked Singer“: Wer ist der „Der Leopard“?

„It’s magic! DER LEOPARD nimmt die Zuschauer bei „The Masked Singer“ mit in seine einzigartige Welt der Illusion. Dabei bewegt sich die elegante Raubkatze selbst gerne im Verborgenen. Für ihren großen Umhang wurden 20 Meter Stoff verarbeitet und er wiegt allein sechs Kilo. Pailletten sorgen für einen glänzenden Auftritt“, so ProSieben über seinen „The Masked Singer“-Star.

----------------

Die Indizien:

Für die perfekte Tarnung tu ich alles

Dreieck

Ich bin anpassungsfähig, facettenreich und kann unter den härtesten Bedingungen überleben

Zeitung mit Dating-Artikel

-------------------

Wer unter dem Kostüm steckt, verrät der Sender natürlich noch nicht. Die Zuschauer jedoch sind sich bereits relativ einig, wer unter der Maske stecken könnte.

„The Masked Singer“: DAS tippen die Zuschauer

So tippen fast 34 Prozent in der ProSieben-App, dass sich Schlagerkönigin Helene Fischer unter dem Leoparden-Kostüm versteckt.

Mit weitem Abstand folgt auf Platz 2 unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gefolgt von Christian Ehrlich von dem Zauberer-Duo „Ehrlich Brothers“.

--------------------

Die Tipps der Fans:

Helene Fischer

Angela Merkel

Christian Ehrlich

Heidi Klum

Sarah Connor

-----------------

Schlagerkönigin Helene Fischer Foto: IMAGO / osnapix

Bei Instagram haben die Fans noch eine weitere Idee. So tippen einige Zuschauer auf „GNTM“-Moderatorin Heidi Klum. Zugegeben, den Mantel haben wir auch schon einmal bei Modelmama Klum gesehen. Doch wäre das nicht ein wenig zu einfach?

-----------------

-----------------------

Spätestens am 16. Februar wissen wir mehr, da startet „The Masked Singer“ 2021 mit allen neuen Masken bei ProSieben. Und der Sender hat in diesem Jahr auf seine Zuschauer gehört. Es gibt eine wichtige Änderung zu den vergangenen Staffeln.

Gibt es etwa bereits die erste Enthüllung? Jetzt scheint es so, als hätte sich ein Star schon gehörig verplappert.

„The Masked Singer“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei Prosieben.