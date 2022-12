„Der kleine Lord“: Heftige Aussagen – Kinderstar sorgt für Kritik

Wenn der kleine Cedric Errol das Herz des verbitterten Earl of Dorincourt erwärmt, dann ist es wieder Zeit für „Der kleine Lord“. 2022 zeigt die ARD den Film einen Tag vor Weihnachten am 23. Dezember um 20.15 Uhr.

„Der kleine Lord“ dürfte bei einigen Kindheitserinnerungen aufwecken. Produziert wurde der Weihnachtsklassiker im Jahr 1980. Seitdem ist nicht nur das Publikum gewachsen, auch der bekannte Hauptdarsteller ist älter geworden. Viele Fans dürften sich fragen: Was wurde aus „Der kleine Lord“ Ricky Schroder?

„Der kleine Lord“ – so sieht Ricky Schroder heute aus

Mittlerweile ist aus dem, am 13. April 1970 in New York geborenen Schauspieler ein Mann geworden. Zu seinem Leben gehören heute auch vier Kinder, die er mit seiner Ex Andrea Bernard hat, von der er sich 2016 trennte. Seine Karriere begann als Kinderstar. Neben „Der kleine Lord“ dürfte er auch mit seiner Rolle in „Champ“ vielen in Erinnerung geblieben sein.

Nach seinem Kinderstar-Erfolg war der Schauspieler auch in den TV-Serien „NYPD Blue“ und „Scrubs“ zu sehen. Seine Wurzeln liegen übrigens in Deutschland. Genauer gesagt in Hamburg. Schroders Großeltern wanderten in den 40er Jahren in die USA aus.

Und so sieht er heute aus:

„Der kleine Lord“-Star Ricky Schroder ist erwachsen geworden. Hier im Januar 2020. Foto: IMAGO / Starface

„Der kleine Lord“-Star sorgt für Schlagzeilen

Während Ricky Schröder mit seiner Rolle als „Der kleine Lord“ für viele zu Weihnachten gehört, wie Kartoffelsalat und Würstchen, sorgte er in der Vergangenheit nicht nur für positive Schlagzeilen. Ganz im Gegenteil. Auf Instagram meldete sich der ehemalige Kinderstar regelmäßig bei seinen Fans und zeigte sich hier auch gerne politisch aktiv. 2020 sorgte er mit seiner Meinung bei vielen Fans des Weihnachtsklassikers dann allerdings für scharfe Kritik.

Nach den „Black Lives Matter“-Protesten wurde der Teenager Kyle Rittenhouse verhaftet, weil er in den USA im Bundesstaat Wisconsin zwei Demonstranten erschossen und einen weiteren verletzt hatte. Ricky Schroder verteidigte den Schützen und sammelte für die Kaution in Höhe von zwei Millionen Dollar Spenden. Rittenhouse wurde später freigesprochen und die Schüsse als Selbstverteidigung gewertet.

„Der kleine Lord“: Ricky Schroder begeistert weiterhin

Auch wenn er im echten Leben nicht mehr ganz dem kleinen Jungen mit den wasserstoffblonden Haaren entspricht, sorgt der Schauspieler in seiner Rolle als kleiner Lord immer noch für Begeisterung.

Mehr Themen:

Darum geht’s in dem Film: „Der kleine Lord“ basiert auf dem Kinderbuch „Little Lord Fauntleroy“ der britischen Autorin Frances Hodgson Burnett. Der kleine Lord Fauntleroy wurde von dem damals zehnjährigen Ricky gespielt. Die Rollenfigur selbst ist acht Jahre alt und lebt mit seiner Mutter in New York. Bis ihn sein Großvater, Earl von Dorincourt, nach England einlädt. Hier soll er standesgemäß als einziger Nachfahre erzogen werden.