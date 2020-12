ARD zeigt den Klassiker „Der kleine Lord“ – doch einer Zuschauerin platzt der Kragen

Alec Guinness und Ricky Schroder in einer Szene des Films „Der kleine Lord“. Wie in jedem Jahr strahlt die ARD den Weihnachtsklassiker übe die Feiertage aus.

Der Weihnachtsklassiker „Der kleine Lord“ wird jedes Jahr in der ARD ausgestrahlt. Doch diesmal regt sich Boykott. Aus einem ganz bestimmten Grund.

„Der kleine Lord“ ist für nicht wenige Menschen Teil von Weihnachten, holt noch immer Millionen-Einschaltquoten ab. Doch DAS könnte 2020 auf der Kippe stehen, denn: Womöglich wird die Ausstrahlung abgesetzt – so zumindest die Forderung einer ARD-Zuschauerin, die den Sender dazu aufgerufen hat, „Der kleine Lord“ NICHT zu zeigen!

Und über den Beweggrund kann man diskutieren...

ARD: Skandal um Weihnachtsklassiker „Der kleine Lord“

Die gute Nachricht zuerst: Die ARD hat sich dazu entschlossen, „Der kleine Lord“ wie gewohnt im Dezember auszustrahlen. Doch diese Entscheidung wird von einigen Personen scharf kritisiert.

Eine ARD-Zuschauerin fordert einen „Der kleine Lord“-Boykott zu Weihnachten. Foto: imago images

Grund dafür sind die negativen Schlagzeilen um Hauptdarsteller Ricky Schroder. Der Schauspieler, der inzwischen 50 Jahre alt, setzte sich dafür ein, dass ein Mörder in den USA freigesprochen wurde.

Das ist „Der kleine Lord“-Darsteller Ricky Schroder:

Richard Bartlett Schroder wurde am 13. April 1970 in New York City geboren

Im Alter von neun Jahren gewann er 1980 für seine Rolle im Film „Der Champ“ seinen ersten Golden Globe

Den weltweiten Durchbruch erlangte er in der Rolle des kleinen Lord Fauntleroy in „Der kleine Lord“

Rickys Großeltern väterlicherseits stammen aus der Nähe von Hamburg

Der Schauspieler ist seit 1992 mit Andrea Bernard verheiratet – das Paar hat vier Kinder

Ricky Schroder ist Mitglied der National Rifle Association (NRA), die mächtigste Stimme der Waffenlobby in den USA

Laut eigenen Aussagen soll Schroder „Hunderttausende“ Dollar für Kyle Rittenhouses Kaution beigesteuert haben, wie er bei Twitter verkündete.

ARD-Zuschauerin entsetzt: „Hoffe, dass die ARD Haltung zeigt“

Der 17-Jährige, der im August bei einer „Black Lives Matter“-Demo zwei Menschen erschossen hat, ist wieder auf freiem Fuß. Und „Der kleine Lord“-Star Ricky Schroder scheint dies zu befürworten.

Millionen Menschen sind mit dem Weihnachtsklassiker groß geworden und können nicht fassen, in welche Richtung sich der Filmstar entwickelt hat.

Ich hoffe dass die @ARD dieses Jahr Haltung zeigt und #DerKleineLord nicht mehr zeigt. #KyleRittenhouse ist ein Terrorist und Mörder und #RickySchroder der ihn unterstützt, ist bekannt für mehrfache häusliche Gewalt #TagGegenGewaltAnFrauen #gewaltgegenfrauen #OrangeTheWorld https://t.co/p8MZC4ThGo — Daniela Biela (@daniela_biela) November 25, 2020

„Ich hoffe, dass die ARD dieses Jahr Haltung zeigt und 'Der kleine Lord' nicht mehr zeigt“, forderte eine deutsche Zuschauerin deshalb via Twitter von der ARD.

ARD reagiert: „Der kleine Lord“ wird zu Weihnachten laufen

Auf Anfrage von „t-online“ äußerte sich nun auch der ARD-Redaktionsleiter Christoph Pellander: „Ricky Schroder hat mit seinen Solidaritätsbekundungen als Privatperson gehandelt.“

Von den Aussagen des Schauspielers wolle man sich distanzieren – das Verhalten des 50-Jährigen habe nichts mit dem Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 1980 zu tun, wie Pellander erklärte.

„'Der kleine Lord' wird, wie geplant, im Weihnachtsprogramm des Ersten ausgestrahlt“, bekräftigte ARD-Redaktionsleiter Christoph Pellander.

Das ist „Der kleine Lord“:

Im englischen Original heißt der Film „Little Lord Fauntleroy“ von 1980

In den Hauptrollen spielen Ricky Schroder und Alec Guinness

Die Basis liefert der Roman von Frances Hodgson Burnett

„Der kleine Lord“ lief am 18. Dezember um 20.15 Uhr und wird auch am 26. Dezember um 11.10 Uhr in der ARD gezeigt.