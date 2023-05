„Der Igel“ bei „The Masked Singer“: SIE ist der Favorit

Wie passend: Am ersten April 2023 startete ProSieben seine neue Staffel „The Masked Singer“. Klar, dass schon vor dem großen Auftritt das große Rätselraten begonnen hat: Wer steckt unter den wieder einmal unglaublichen Kostümen? Besonders bunt daher kommt in dieser Staffel „Der Igel“.

„Der Igel“ scheint ein echter Punker zu sein. Die Stacheln in unterschiedlichsten Farben gefärbt, die Klamotten leuchten wie eine Discokugel, dazu eine stylishe Lederjacke. „Gerade erst hat der Igel sein Abitur bestanden und ist schon aus dem Elternhaus ausgezogen. Er hat definitiv etwas Rebellisches“, gibt „The Masked Singer“ bereits den ersten Hinweis auf die Identität des niedlichen Stacheltieres.

Wer ist „Der Igel“ bei „The Masked Singer“?

Klar, dass da direkt die Mutmaßungen losgehen, wer sich denn unter der Maske befinden könnte. So erinnert die Maskierung viele an das Stachelschwein-Lady Ash aus dem Animationsfilm „Sing“. Und die wird in der deutschen Version von „Silbermond“-Sängerin Stefanie Kloß gesprochen.

Wer könnte der Igel sein?

Stefanie Kloß

Andrea Berg

Palina Rojinski

Inka Bause

Die 38-Jährige kommt zwar nicht frisch aus der Schule, hatte in ihrer Anfangszeit bei „Silbermond“ aber durchaus einen punkigen Kleidungsstil. Das sehen auch die Fans so. „Da muss ich sofort an Stefanie Kloß von Silbermond denken. Die hat den Rocker-Igel ja auch beim Film ‚Sing‘ gesprochen“, heißt es beispielsweise bei Instagram.

Und auch bei den Votings liegt die Silbermond-Fronfrau ganz vorne. 47 Prozent tippen auf die Sängerin.

Technisch ist der Igel auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. SO heißt es von ProSieben: „Wir haben bislang noch in keine Maske so viel Aufwand gesteckt wie beim Igel. Die LEDs befinden sich gut versteckt zwischen den Stacheln und sorgen für den Neon-Look des Igels.“