„Der Hammerhai“ bei „The Masked Singer“: Enttarnt – ER steckt unter der irren Maske

Es ist vollbracht. Bereits nach Folge 2 ist „Der Hammerhai“ bei „The Masked Singer“ bereits enttarnt. Und unter der Maske aus dem Meer steckte ein echter Weltmeister. Und zwar Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski.

Der war von dem Erlebnis „The Masked Singer“ vollauf begeistert. „Das war das Highlight in meinem Leben. Noch schöner als Rom. Und anstrengender als Rom.“

Das war H, A, doppel M, E, R! „The Masked Singer“ hat auch in Staffel 5 wieder kreative Kostüme auf Lager – ER ist wirklich ein Star. „Der Hammerhai“ bei „The Masked Singer“ hat in Folge 1 eine Mega-Show abgeliefert.

Aber welcher Star könnte sich unter dem pinken Neonanzug mit Tauchermaske verstecken? Die Zuschauer von „The Masked Singer“ sind im Ratefieber.

„The Masked Singer 2021“: Welcher Star versteckt sich unter der Maske vom „Hammerhai“?

Wir durften uns bereits von den Gesangstalenten „Der Oktopus“ und „Der Hummer“ überzeugen lassen. Gewonnen hat damals aber leider keines der Meerestiere. Das soll sich nun ändern: „Der Hammerhai“ ist gekommen, um „The Masked Singer 2021“ zu gewinnen.

Keine Frage: „Der Hammerhai“ liebt es, auf der großen Bühne zu stehen. Als allererstes Gesicht der neuen Staffel war er sogar schon bei „Schlag den Star“ zu Gast. Mehr dazu hier >>>

Pierre Littbarski steckte unter dem Hammerhai-Kostüm. Foto: ProSieben/Willi Weber

Ein wahrer Hingucker ist vor allem sein extrem großer Schädel, der einen beeindruckenden Umfang von drei Metern hat. „Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den Kopf am besten austariert“, verrät Maskenbauerin Marianne Meinl gegenüber ProSieben.

Das sind die Tipps der Fans und der Jury:

Hella von Sinnen

Evelyn Burdecki

Til Schweiger

Mario Barth

Jürgen Vogel

Steffen Henssler

Bei Instagram wurde bereits heiß diskutiert, welcher Promi sich wohl unter der XXL-Maske versteckt. „Ich glaube, es ist eine Frau. Könnte es vielleicht Evelyn Burdecki sein? Da der 'Hammerhai' nicht sehr groß ist, denke ich das“, vermutet eine Zuschauerin.

Diese Hinweise gibt es zum „Hammerhai“:

Liebt es im Rampenlicht zu stehen

Ist auf der Suche nach dem großen Publikum

Die Mehrheit tippt hingegen auf Sat.1-Kultstar Hella von Sinnen. Schließlich gibt es niemanden im deutschen Fernsehen, der so sehr für bunte Einteiler bekannt ist wie die 62-Jährige. „Eindeutig Hella von Sinnen!“, ist sich ein Fan sicher.

Nach dem ersten Auftritt des Meeresbewohners fallen in der Kommentarspalte auf Instagram noch die Namen Jürgen Vogel, Steffen Henssler und Mario Barth.

Wer wirklich unter der Maske steckt, werden wir hoffentlich bald erfahren...

Die erste Maske ist gefallen! Lies hier, wer dort zum Vorschein kam.