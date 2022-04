„Der Gorilla“ bei „The Masked Singer“ 2022: Ist es ein Ex-Bundesligastar?

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Er ist wohl der modebewussteste Affe, den die Zuschauer der ProSieben-Show jemals gesehen haben. Auffallen muss „Der Gorilla“ schließlich auch, immerhin will er es bei „The Masked Singer“ 2022 bis in das große Finale schaffen möchte.

Wenn die Fans der Show eines aus den vergangenen „The Masked Singer“-Staffeln gelernt haben, dann dass der Auftritt mindestens genauso wichtig ist wie die Stimme.

„Der Gorilla“ bei „The Masked Singer“ 2022: Wer steckt unter seiner Maske?

Doch wie will „Der Gorilla“ bei „The Masked Singer“ überzeugen? „Auf den ersten Blick wirkt der Gorilla wie ein richtiger Geschäftsmann - adlig, vornehm und selbstbewusst! Doch hinter seiner Fassade steckt noch eine ganz andere Seite, die immer wieder aus ihm herausbricht“, heißt es von ProSieben.

Was das wohl sein mag? Und vor allem, wer versteckt sich nur hinter der haarigen Maske? Die Fans der ProSieben-Show jedenfalls haben schon die ersten Ideen.

„Der Gorilla“ bei „The Masked Singer“: Fans tippen auf IHN

So wird vor allem ein Name häufiger genannt, wenn auch ein sehr nahe liegender. „Der Stadtaffe Peter Fox“, schreibt beispielweise eine Zuschauerin.

----------------

Der Gorilla: Wer steckt unter dem Affenkopf?

Rúrik Gislason (Ex-Fußballer)

Till Lindemann („Rammstein“-Frontmann)

Der Graf („Unheilig“-Frontmann)

Jan Josef Liefers (Schauspieler)

Wayne Carpendale (Schauspieler)

Heino Ferch (Schauspieler)

Uwe Ochsenknecht (Schauspieler)

---------------

Und eine andere erwähnt: „Peter Fox war auch mein erster Gedanke.“ Zudem ergänzt ein weiterer Follower: „Wenn da nicht Peter Fox drunter ist, bin ich sehr traurig.“

------------

Die Indizien

Der Gorilla ist Geschäftsmann und Investor

hat tadellose Manieren

lebt in einem Schloss, das sich schon ewig im Familienbesitz befindet

Dort lebt auch sein Butler James – der sorgt sich nach jedem Auftritt um die Reputation des Gorillas

Nobler Stammbaum, in dem unter anderem die Initialen A.C. stehen

„Geboren, um zu leben“

steht auf deftiges Junk Food

mag klassische Musik am Kamin, lässt es aber auch gerne mal ordentlich krachen

liebt Spazierfahrten genau so wie Fahrten mit der Straßenbahn

braucht keinen Doktortitel

auf dem Kennzeichen seines Wagens steht „CWQZ“

hin und wieder schleicht er sich nachts aus seinem Schloss und gibt Underground-Konzerte

sein liebstes Hobby: Wassersport

-------------

Ein anderer Fan vermutet Harald Glööckler unter dem Kostüm. Völlig abgefahren: Ein Zuschauer nennt sogar Elton John als potenziellen Kandidaten.

Nach der ersten Show taucht ein Name jedoch besonders häufig in den Fan-Kommentaren auf: Sie vermuten den „Sunrise Avenue“-Frontmann Samu Haber im „Gorilla“-Kostüm. „Ich habe da Samu Haber zwischendurch rausgehört“, heißt es beispielsweise bei Instagram.

„Der Gorilla“ bei „The Masked Singer“: Steckt dieser TV-Star dahinter?

Einen Geheimtipp haben wir aus unserer Redaktion: „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl. Er lebt auf einem Schloss, ist Geschäftsmann und Investor und sein rockiges Aussehen könnte auch auf seinen Hang zu dieser Musikrichtung sprechen.

-------------------

„The Masked Singer 2022“: SIE sind noch im Rennen

---------------

Wir dürfen also gespannt sein, welche Informationen wir bei „The Masked Singer“ noch über „Der Gorilla“ erfahren. Eines ist jedenfalls klar: Unter der Maske versteckt sich auf jeden Fall ein Mann mit einer rockigen Stimme. Es bleibt weiterhin spannend...

Wer ist raus, fragen sich die Fans am Ende von Folge Vier. Die Auflösung folgt prompt: „Der Koala“ musste die Maske fallen lassen. Wer sich darunter verbirgt, liest du hier.