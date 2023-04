Der Frotteefant bei „The Masked Singer“: Ist es eine Moderatorin?

Nanu? Da haben die „The Masked Singer“-Zuschauer aber große Augen gemacht, als in der ersten Show der achten Staffel plötzlich ein weiterer Kandidat die Bühne erobert. Mitten in der Liveshow stellt ProSieben sein siebtes Kostüm vor: „Der Frotteefant“!

Dabei handelt es sich um einen niedlichen Elefanten im Frottee-Kostüm. Die Stimme gehört unverkennbar einer Frau. Doch welche Promi-Dame versteckt sich unter der „The Masked Singer“-Maske?

„Der Frotteefant“ bei „The Masked Singer“: Ist Lena Meyer-Landrut dabei?

Sie ist groß, flauschig und modebewusst: „Elfi“ sorgt sich um ihr Aussehen und möchte bloß nicht in alten Klamotten auf die Bühne treten. Das ist in ihrem ersten Auftritt bei „The Masked Singer“ sofort deutlich geworden, den sie übrigens erst einmal in einem Handtuch abhalten muss.

Von „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel ist sie mit den Worten „Wie süß bist du denn?“ begrüßt worden. Schnell wird klar: „Der Frotteefant“ ist ein wahrer Publikumsliebling. Ist das bereits einer der ersten Hinweise auf den Promi im Kostüm? Die Jury zählt die ersten Indizien zusammen.

Wer ist „Der Frotteefant“ bei „The Masked Singer“ 2023?

Lena Meyer-Landrut

Bianca Claßen

Bahar Kizil

Melissa Khalaj

Rea Garvey vermutet nach dem ersten „The Masked Singer“-Auftritt des „Frotteefants“, dass ESC-Star Lena Meyer-Landrut unter der Maske steckt. Immerhin gilt die Sängerin ebenfalls als sehr modebewusst. Rategast Wincent Weiss lobt „Elfi“ vor allem dafür, dass sie gleichzeitig singen und tanzen kann. Sein Tipp: Bianca Claßen alias die YouTuberin „BibisBeautyPalace“.

Ruth Moschner hingegen tippt auf ein ehemaliges Girlband-Mitglied wie Bahar Kizil von „Monrose“. Aber auch eine weibliche Comedian wie Enissa Amani könnte sich in dem flauschigen Kostüm verstecken, meint die Expertin. Die Fans dagegen tippen auf eine Moderatorin. Bei ProSieben glauben 43 Prozent an Melissa Khalaj. Ob sie damit richtig liegen? Das werden die nächsten „The Masked Singer“-Shows zeigen.