Der Frosch bei „The Masked Singer“: Alle Hinweise führen zu IHM

Wer steckt unter der Maske von „Der Frosch“ bei The Masked Singer?

Soll das Froschkostüm die Zuschauer von „The Masked Singer“ absichtlich in die Irre führen? Die Fans von „Der Frosch“ glauben definitiv ja. Denn sie nun im Netz auf eine heiße Spur gestoßen...

Giftgrün, glitzernd, in roter Badehose und mit Mega-Sixpack... so witzig zeigt sich „Der Frosch“ bei „The Masked Singer“ und heizt allen mit seinen Auftritten mächtig ein.

Doch eine Frage interessiert alle Fans der Show: Wer verbirgt sich unter der Maske?

Wer ist der Frosch bei The Masked Singer? Foto: ProSieben / Willi Weber

„The Masked Singer“: Wer ist „Der Frosch“?

Obwohl er so sportlich wirkt, ist das Kostüm von „Der Frosch“ eines der leichtesten. ProSieben zufolge wiege das Outfit des Kandidaten nur fünf Kilo. Doch er lässt es sich nicht lumpen und trägt stolze 5000 Swarovski-Steine auf der Haut. Unter der Maske des „Froschs“ könnte sich also ein ziemlich heißer Typ verstecken.

Wer ist „Der Frosch“? Die Hinweise:

Der Pool ist sein Revier: Aufgepasst, Frosch-Ladys, hier kommt euer Club-Animateur, der Frosch

5.000, einzeln von Hand aufgebrachte, Swarovski Steine auf Maske und Kostüm lassen den Frosch glänzen

Für den Froschkörper wurden Schaumstoffe in den Anzug vernäht, um richtige Froschschenkel und eine schöne Muskeloptik zu generieren

Durch die Verwendung von speziellen, feinporigen Schäumen aus Großbritannien, wiegt der Kopf der Maske nur knapp ein Kilogramm

Bienvenidos heißt Willkommen

Bei uns im Club sprechen wir uns mit Vornamen an

Let's do the Froggy

Ich liebe es, wenn alles nach meiner Pfeife tanzt und durchdreht

Wer nicht schwitzt, wird nicht gewinnen

liebenswert

Ich wollte immer hoch hinaus

Frau in Gold

Schon als junge Kaulquappe habe ich meine Schenkel trainiert

erwartet 1+ mit Sternchen – wie immer

Oh wie ist das schön, auf dieser Bühne zu stehen. Unfassbar

Meine Sprungkraft reicht bis zum Masked Singer Pokal

Der Kunde ist eben König

Küssen verboten

Steckt ein echter Prinz in diesem Frosch? „In meinem Club bin ich ein echter König.“

Doch der Schein könnte trügen. Schließlich bestehen seine Muskeln nur aus Schaumstoff. Vielleicht soll das Muskelpaket nur in die Irre führen?

Steckt Wigald Boning im Frosch-Kostüm?

Während auch beim Rate-Team der Name Wigald Boning fällt, scheinen die Fans im Netz bereits erste Beweise dafür gefunden zu haben. Denn die Zahl 204 könnte dafür stehen, dass der Komiker im Jahr 2015 genau so viele Nächte im Freien verbracht hat.

Steckt Wigald Boning im Frosch-Kostüm? Foto: imago images / Tinkeres

Außerdem steht „Der Frosch“ auf einem Instagram-Bild an einem Pool, der „24h geöffnet“ ist. Wigald führt einen Internet-Blog und einer der Artikel trägt den Titel „24 Stunden Schwimmen“. Kann das ein Zufall sein? Boning gilt als Extremsportler, läuft pro Woche rund 100 Kilometer. Und das trotz des stressigen Alltags des Comedians und Moderator. Ist der durchtrainierte Frosch-Körper auch darauf ein Hinweis?

Wer ist „Der Frosch“? Die Tipps:

Jens Weißflog (Skispringer)

Dieter Thoma (Skispringer)

Elyas M'Barek (Schauspieler)

Micky Beisenherz (Autor)

Wigald Boning (Komiker)

Ralf Schmitz (Komiker)

Jürgen Drews (Schlagersänger)

Fabian Hambüchen (Kunstturner)

Robert Habeck (Politiker)

Anton Hofreiter (Politiker)

Sven Hannawald (Skispringer)

Wer ist „Der Frosch“? Foto: ProSieben/Willi Weber

Das Kostüm ist auf jeden Fall ein wahrer Hingucker und wir sind schon ganz gespannt auf die wilden Choreographien, die der Kandidat in diesem Aufzug hinlegen wird.

Die Zuschauer müssen sich also wohl selbst vom Talent von „Der Frosch“ überzeugen. Bei der nächsten Sendung gibt es dann auch wieder neue Hinweise, wer im Frosch-Kostüm stecken könnte. Danach darf eifrig weiter geraten werden...