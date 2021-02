„Der Flamingo“ bei „The Masked Singer“: Fans sind überzeugt – SIE muss es sein

Bei diesem „The Masked Singer“-Kostüm muss man einfach sofort an SIE denken: „Der Flamingo“ erinnert die Fans an Dragqueen Olivia Jones. Doch steckt sie wirklich unter der Maske?

Einige Gemeinsamkeiten haben Jones und „Der Flamingo“ bei „The Masked Singer“ schon mal: Sie sind bunt, schrill und ein bisschen verrückt.

Der Flamingo bei der ersten Liveshow von „The Masked Singer“. Foto: ProSieben/Willi Weber

„Der Flamingo“ bei „The Masked Singer“ 2021: Erstes Geheimnis gelüftet

Ein bisschen gedulden müssen wir uns wohl aber noch, bis „Der Flamingo“ endlich bei „The Masked Singer“ enthüllt wird. Doch vielleicht geben die ersten Hinweise ja schon einen kleinen Einblick.

„Heißes Gefieder: Als Showgirl passt Der Flamingo perfekt auf die größte TV-Party Deutschlands 'The Masked Singer'. Seine 20.000 Swarovski-Kristalle, 400 Glasperlen und die 4.000 handgefärbten, mit Strass besetzten Straußen-, Marabu- und Hühnerfedern machen den Paradiesvogel zum Hingucker der vierten Staffel“, preist ProSieben seinen „Flamingo“ an.

Das sind die Indizien:

Spricht mit spanischem Akzent

Immer dankbar für Applaus

Bar

Party

Kennt Rea Garvey

Epoche geprägt

Pure Freude ist mein Lebenselixier

behauptet, kein Mann zu sein

gebrochenes Herz

Wer gewinnt dieses Mal „The Masked Singer“? Foto: ProSieben/Willi Weber

Jetzt ist also klar, unter der Maske versteckt sich ein weiblicher Kandidat. Doch wer?

Das denken die Fans:

Olivia Jones

Jorge Gonzales

Desiree Nick

Bill Kaulitz

Thomas Hajo

Giovanni Zarrella

Brigitte Nielsen

„Der Flamingo“ bei „The Masked Singer“: Versteckt sich DIESE Hamburger Ikone unter der Maske

Die Fans bei Instagram haben jedenfalls einen ersten Verdacht. „Da fällt mir sofort Olivia Jones ein“, schreibt eine Zuschauerin. Der Travestie-Star bei „The Masked Singer“? Eine Idee, die mehrere Instagram-User hatten.

„Olivia Jones, jede Wette! Und damit ist der Gag auch schon weg...“

„Olivia Jones“

„Erster Gedanke war Olivia Jones“

„Ich lege mich jetzt schon fest. Es ist Olivia Jones.“

„Ich bin da auch bei Olivia Jones.“

Ist Olivia Jones Der Flamingo? Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Weitere Hinweise bekommen wir ab sofort jeden Dienstag um 20.15 Uhr bei „The Masked Singer“ auf ProSieben.

Bislang fallen die Reaktionen auf die Kostüme sehr positiv aus. Lediglich eines ist bei den Fans durchgefallen.

In der nächsten Woche wird man vielleicht schon mehr erfahren, wer sich unter der pinkfarbenen Maske verstecken könnte. Es bleibt weiterhin spannend!

Weitere Indizien erhalten wir spätestens in der neuen Folge. „The Masked Singer“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei Prosieben und Joyn.