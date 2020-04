'Der Drache' bei „The Masked Singer“ 2020: Unter dieser Maske steckt...

Der 'Drache' steht im Finale von 'The Masked Singer'!

'Der Drache' ist bei „The Masked Singer“ ins Finale gestürmt. Das düstere furchteinflößende Wesen überzeugt die Zuschauer mit sanften Töne. 'Der Drache' hat definitiv eine der besten Stimmen der diesjährigen Staffel von „The Masked Singer“.

Doch wer steckt unter dem Drachen-Kopf? Wir machen den „The Masked Singer“-Check für dich. Hier bekommst du alle Hinweise, Gerüchte und Theorien zu 'Der Drache'.

The Masked Singer: Wer ist 'Der Drache'?

Klar ist, 'Der Drache' ist groß und stabil gebaut. Zudem muss die Person, die unter der Verkleidung steckt, ordentlich Kraft haben. Ganz leicht scheint die Rüstung nämlich nicht

----------------------

Die Indizien:

Läuft im Clip in einem Schlossgarten

Gefühle zu vermitteln ist ein Tanz auf dem Vulkan

Ich forderte mein Glück heraus

Der Kampf ist ein jahrhundertealter Kampf

Im Wechsel Gut gegen Böse kommt es meist auf die inneren Werte an

Ich bin nicht fehlerfrei und nicht vollkommen

Auf dem Weg was ist, suchte ich die Quelle meiner Kraft, sie verleiht mir meine Stimme

Diene als Diener meiner Spezies

Mit flammendem Gefühl werde ich mit meinem nächsten Song emporgleiten, um ein Millionenpublikum zu begeistern.

Es ist das Jahr des Drachen

Jedes Ende ist der Anfang einer neuen Geschichte

Ich bin ein Drache aus dem Volke

Hinter dieser Maske werde ich der Welt zeigen, warum ich der Drache war und immer sein werde

Victoria mea est

Von Vollmond zu Halbmond

Kreuzzug

Kirche

Bist du eher älter? „Ich bin ein Buch mit sieben Siegeln.“

Squash

Hart arbeiten, härter spielen

Zettel mit Tanzschritten

„Ich kenne dieses Studio schon sehr gut, aber ich werde es noch besser kennenlernen.“

Das Erschaffene erzeugt Glück

Nomen es Omen

Alles Ende ist das Ende einer neuen Geschichte

Dieser Traum ist für euch. Erratus sum.

„Man kennt mich auf nationalen und internationalen Wegen“

An Vorgaben halten war nicht mein Ding

Grundschullehrerin hilft

Er stand von Beginn an in der der Mitte

Er mochte es laut

Eine Insel ist zu sehen

----------------------

Der 'Drache' überzeugt mit sanften Tönen. Foto: ProSieben/Willi Weber

Klar, dass bei Instagram schon die Spekulationen losgehen. Wirklich viel ließ ProSieben jedoch noch nicht verlauten. Vom Sender hieß es lediglich vorab: „Der Drache ist ein echter Kämpfer. Jede der 5.000 Schuppen wurde mit der Hand ausgeschnitten, bemalt, mit Airbrush versehen und an die maßgeschneiderte Rüstung angebracht.“

Zudem lässt die Werbung für die neue Staffel darauf schließen, dass 'Der Drache' Feuer spucken kann.

----------------------

Das glauben die Zuschauer: Der Drache ist...

Mike Leon Grosch (DSDS-Teilnehmer)

Gregor Meyle (Sänger)

Tim Mälzer (Koch)

Joey Kelly (Sänger)

Tom Wlaschiha (Schauspieler)

Martin Kesici (Star-Search-Sieger)

Matthias Steiner (Sportler)

----------------------

Ein Kandidat sticht bei den Hinweisen klar heraus: Ex-DSDS-Sieger Mike Leon Grosch. So sagte der Drache, dass nun das Jahr des Drachen sei. Laut chinesischem Horoskop ist Mike Leon Grosch im Jahr des Drachen geboren. Zudem könnte „The Masked Singer“ auch der Anfang einer neuen Geschichte für den Sänger sein. So war es nach seinem zweiten Platz bei DSDS ruhig um ihn geworden.

Mike Leon Grosch oder Gregor Meyle???

Im Hinweis-Video sieht man den Drachen Tennis spielen. Auffällig: Mike Leon Grosch hatte schon einen Auftritt bei den Gerry-Weber-Open in Halle/Westfalen. Zudem trat Mike Leon Grosch auch beim Supertalent auf. Sein Song damals: „Ich fühl wie du“ von Peter Maffay. Der Song erschien im Rahmen von Maffays Tabaluga-Projekt. Und der ist bekanntlich ein Drache.

----------------------

----------------------

Und noch ein Hinweis passt wie Faust aufs Auge auf Mike Leon Grosch. So sagte 'Der Drache', dass er die Bühne schon kenne. „The Masked Singer“ wird in den Studios in Köln-Ossendorf gedreht. Genauso wie DSDS.

Von der Stimme könnte es sich jedoch auch um den Sänger Gregor Meyle handeln. Vor allem der Anfang von „Black Hole Sun“ klingt doch sehr nach Meyle. Und auch ein Hinweis führt direkt zu Gregor Meyle. So wurde im ersten Hinweisvideo ein Ortsumriss gezeigt. Dieser ähnelt stark dem Örtchen Backnang in Baden-Württemberg. Daher kommt Gregor Meyle.

Ist Helene Fischer das fehlende Puzzleteil?

Zudem kommt im Video vor, dass der Drache nicht fehlerfrei sei. Das kommt so auch im Song „Das Schlimmste ist vorbei“ von Gregor Meyle vor. Darin heißt es: „Fehler macht doch jeder. Keiner ist perfekt“

'Fehlerfrei' könnte aber auch auf den Song von Schlagerstar Helene Fischer anspielen. Schließlich sang die Schlagerkönigin schon mit Gregor Meyle in dessen Vox-Sendung „Meylensteine“.

Als Hinweisgeberin war die Grunschullehrerin des Drachen anwesend. So lang kann die Schulzeit also noch nicht her sein.

'Der Drache' im Finale von „The Masked Singer“ 2020

Lange musst du dich nicht mehr gedulden. Kommenden Dienstag zeigt Prosieben das Finale des Rateshow. Um 20.15 Uhr geht es los und dann ist auch endlich glasklar, wer unter der Maske von 'Der Drache' steckt.

ProSieben kündigt neue Staffel an

Auch 'Der Drache' macht die aktuelle Staffel von 'The Masked Singer' so erfolgreich. Deswegen kündigte ProSieben gleich die nächste Staffel der Musik-Show an. Schon im Herbst 2020 wird der TV-Sender wieder neue Kostüme präsentieren und das Ratespiel geht von vorne los.