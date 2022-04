„Der Dornteufel“ bei „The Masked Singer“: Fans lüften Identität

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Was ist das nur für ein Kostüm?! Diese Frage dürften sich die Fans gestellt haben, als „Der Dornteufel“ bei „The Masked Singer“ 2022 zum ersten Mal auf der großen Bühne stand und sein Lied trellerte.

Schuppige Haut, riesige Augen, ein roter Stachel auf dem Kopf. „Der Dornteufel“ ist ein absoluter Hingucker der sechsten „The Masked Singer“-Staffel. Aber wer steckt unter dem außergewöhnlichen Kostüm?

„Der Dornteufel“ bei „The Masked Singer“ 2022: Welcher Star versteckt sich unter der Maske?

Einen ersten Hinweis hat „The Masked Singer“-Sender ProSieben bereits gegeben: „Wer glaubt, dass der Dornteufel gefährlich ist, irrt sich gewaltig. Trotz seiner imposanten Größe und bedrohlich wirkenden Stacheln setzt sich der Wüstenbewohner aktiv in seiner Bewegung 'DornT for Peace' für den Frieden ein.“

„Der Dornteufel“ bei „The Masked Singer“ – die Indizien:

Setzt sich aktiv für Frieden ein

eine Regenbogen-Flagge mit Peace-Zeichen

Jeder Tag ein heißer Tag

„Ich träumte von Zuneigung“

„Habe extra Tanzen gelernt“

Scharfen Krallen wollte niemand zu nahe kommen

Leidenschaft für Musik – „Deshalb singt meinen Song“

ein Grammophon

Endlich wurde der Dornteufel nicht mehr wegen seines Äußeren beurteilt – „Das tat so gut!“

Ihm fällt es schwer, Freundinnen zu finden, doch er hat schließlich Gleichgesinnte gefunden

Seine Leidenschaft ist die Musik

Der schlimmste Sturm tobt in seinem Inneren. Er fragt sich immer wieder: Warum muss er so dornig sein?

Lange Zeit wollte er wie alle anderen sein

Jetzt kennt der Dornteufel seine Mission: Er singt, damit jeder sein Inneres erkennt

Diese Woche hat der Dornteufel eine neue Missionen: Er möchte mit seinem Schrei nach Liebe und seinen Tanzmoves hübsche Echsinnen kennenlernen

„Der Dornteufel“ ist aus der Wüste direkt auf die „The Masked Singer“-Bühne gestürmt. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Aha: Harte Schale, weicher Kern also. Und Promis, die sich für Frieden einsetzen, gibt es ja auch allerhand. So einen wirklich klaren Hinweis haben wir bislang also nicht bekommen.

Wer steckt im „Dornteufel“-Kostüm?

Mark Keller (Schauspieler)

Michael Patrick Kelly (Sänger)

Marc Terenzi (Sänger)

Helmut Lotti (Sänger)

Til Schweiger (Schauspieler)

Hartmut Engler (Frontmann der Band „Pur“)

Paul Janke (Ex-„Bachelor“)

Patrick Bach (Schauspieler)

Matthias Steiner (Gewichtheber)

Trotzdem sind sich die Fans auf Instagram einig: Es muss RTL-Star Mark Keller sein! Denn seine Stimme ähnelt der des Dornteufels gewaltig!

„The Masked Singer 2022“: SIE sind noch im Rennen

Doch wer ist nun „Der Dornteufel“? Am Samstagabend wissen die Zuschauer vielelicht schon mehr! Dann geht es in die nächste Runde von „The Masked Singer“!