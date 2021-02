„Der Dinosaurier“ bei „The Masked Singer“: Fans und Rea Garvey einer Meinung – ER muss es sein

„Der Dinosaurier“ soll bei „The Masked Singer“ 2021 für seine großen Auftritte bekannt werden. Die Zuschauer dürfen sich auf einige Überraschungen gefasst machen.

Doch welcher Promi könnte sich als „Der Dinosaurier“ ausgeben?

„Der Dinosaurier“ bei „The Masked Singer“: Überraschung vorprogrammiert

Der neun Kilo leichte „Dinosaurier“ soll sich schon bald einen Namen bei „The Masked Singer“ machen. ProSieben verspricht, dass der grüne Dino „die verrücktesten Performances“ liefert.

-------------------

Die Tipps der Fans:

Luke Mockridge

Otto Waalkes

Markus Söder

Dr. Alban

Max Giesinger

Unge

-----------------------

Dank seines leichten Schaumstoffkostüms kann sich „Der Dinosaurier“ deutlich freier bewegen als so manch anderer Kandidat.

Der Dinosaurier soll bei „The Masked Singer“ die verrücktesten Auftritte hinlegen. Foto: ProSieben/Willi Weber

Nichtsdestotrotz hat der Dino den Maskenbildnern einiges abverlangt. 400 Stunden lang sollen sie über dem Kostüm des Party-Dinos gesessen haben. Ganze sechs Prototypen mussten hergestellt werden, bis man die perfekte „Dinosaurier“-Maske hatte.

-----------------

Der Monstronaut bei „The Masked Singer“: Welcher Promi ist es?

Das Quokka bei „The Masked Singer“: Fans haben direkt einen Verdacht

Der Flamingo bei „The Masked Singer“: Fans erkennen direkt SIE

Der Stier bei „The Masked Singer“: Verrät ProSieben hier zu viel?

Die Schildkröte bei „The Masked Singer“: ER wäre eine Sensation

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Küken bei The Masked Singer: Tipp kann nicht stimmen – oder doch?

Das Einhorn bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter der Maske?

Der Leopard bei The Masked Singer: Zuschauer erkennen SIE

Das Schwein The Masked Singer: Fans erkennen SIE – Pro7 reagiert

-----------------------

Das Besondere am „Dinosaurier“ ist übrigens sein 0,7 Meter großer, drehbarer Aufzieh-Schlüssel. Der soll vor allem während seiner Gesangseinlagen für wahre Überraschungen sorgen.

------------------

Die Indizien:

Spielzeugladen

Große Zähne, lautes Urzeitbrüllen

Einzig wahrer Vertreter meiner Art

Strom an, Strom aus

-----------------

Doch welcher Promi könnte sich unter der schuppigen Maske verstecken? Bei den Fans steht Komiker Luke Mockridge ganz oben auf der Liste. Fast 40 Prozent tippen in der ProSieben-App auf Luke. Und auch Rea Garvey tippte in der Pressekonferenz bereits auf den Comedian aus Bonn. Auf Platz 2 folgt übrigens Otto Waalkes. Bei dem „Dinosaurier“ muss es sich also um einen wahren Entertainer handeln.

Wer auch immer unter der Maske stecken wird. Einen Wunsch haben die „The Masked Singer“-Macher schon erfüllt. Diesen hier.

Diese Foto ist sehr verdächtig. Steht SIE etwa heute Abend auf der Bühne?