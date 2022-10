Der Brokkoli bei „The Masked Singer“ ist raus! Dieser Promi steckt unter der Maske

„The Masked Singer“ geht wieder auf Sendung. Und dieses Mal wird’s nicht nur laut, sondern auch noch gesund. In Zeiten, in denen die Grünen in der Bundesregierung und die Vegetarier auf dem Vormarsch sind, will der Brokkoli bei ProSieben abräumen und die Jury und das Publikum von sich überzeugen.

Doch schon in Folge 1 muss der Brokkoli die Show verlassen. Die „The Masked Singer„-Fans haben sich gegen das Gemüse entschieden. Der Promi darunter ist: Katja Burkard!

Hier nochmal alle Hinweise zum Nachlesen.

Der Brokkoli bei „The Masked Singer“: Fans haben ersten Verdacht

Na dann. Die Fans jedenfalls haben schon eine erste Ahnung, wer sich denn hinter dem Brokkoli-Kostüm verstecken könnte.

„Naomi Jon als Brokkoli wäre sehr witzig, aber irgendwie auch zu offensichtlich. Oder doch nicht? Ahhh, ich freu mich so auf die neue Staffel“, schreibt eine Zuschauerin. Ja, gut, die TikTokerin wäre wirklich arg offensichtlich. Schließlich ist der Brokkoli DAS Markenzeichen der 25-Jährigen.

Auch Rate-Expertin Ruth Moschner, die 2022 als festes Mitglied des Rateteams mit von der Partie sein wird, hat in einer Pressekonferenz am 29. September bereits zwei Vermutungen geäußert.

Alle Hinweise zum Brokkoli:

Gehört in den Mittelpunkt

Voller Energie, Vitamine und Ehrgeiz

Will das Gemüse-Image aufbessern

grün, gesund und fresh

Einkaufswagen mit Aldi-Logo

Brokkolade

„Ich liebe es, dass es nicht nur Tierchen sind diese Staffel, sondern auch Gemüse“, so die 46-Jährige. „Man denkt an was freshes – vielleicht Eko Fresh“, überlegt sie dann.

„Masked Singer“ – der Brokkoli: Steckt Cathy Hummels unter dem Kostüm?

Dann bringt sie noch eine Influencerin ins Spiel: Cathy Hummels. Immerhin sei über die Ex von Mats Hummels bekannt, dass Brokkoli ihr Lieblingsessen sei. Keine schlechte Idee!

Andererseits könne es natürlich auch jemand sein, der gerne Fastfood esse, so Moschner weiter. „Wir wissen ja aber noch nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist“, gibt sie am Donnerstag kurz vorm Start der neuen Staffel zu bedenken.

Diese Promis könnten sich unter Maske verstecken:

Sophia Thiel

Louisa Dellert

Katja Riemann

