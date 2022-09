Der Brokkoli bei „The Masked Singer“: Fans lachen nur – „Zu offensichtlich“

Endlich ist es wieder so weit! Bereits am ersten Oktober geht „The Masked Singer“ wieder auf Sendung. Und dieses Mal wird’s nicht nur laut, sondern auch noch gesund. In Zeiten, in denen die Grünen in der Bundesregierung und die Vegetarier auf dem Vormarsch sind, will der Brokkoli bei ProSieben abräumen und die Jury und das Publikum von sich überzeugen.

Viel ist über die neue „The Masked Singer“-Maske noch nicht bekannt. Einzig folgendes gab ProSieben bislang bekannt: „Vom Tellerrand auf die Masked-Singer-Bühne: DER BROKKOLI will beweisen, dass er in den Mittelpunkt jeder Mahlzeit gehört. Voller Energie, Vitamine und Ehrgeiz tritt DER BROKKOLI bei ‚The Masked Singer‚ ins Rampenlicht – und will mit seiner fröhlichen Art das Gemüse-Image aufbessern.“

Der Brokkoli bei „The Masked Singer“: Fans haben ersten Verdacht

Na dann. Die Fans jedenfalls haben schon eine erste Ahnung, wer sich denn hinter dem Brokkoli-Kostüm verstecken könnte.

„Naomi Jon als Brokkoli wäre sehr witzig, aber irgendwie auch zu offensichtlich. Oder doch nicht? Ahhh, ich freu mich so auf die neue Staffel“, schreibt eine Zuschauerin. Ja, gut, die TikTokerin wäre wirklich arg offensichtlich. Schließlich ist der Brokkoli DAS Markenzeichen der 25-Jährigen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alle Hinweise zum Brokkoli:

Gehört in den Mittelpunkt

Voller Energie, Vitamine und Ehrgeiz

Will das Gemüse-Image aufbessern

Alle Infos zur neuen Staffel 2022 von „The Masked Singer“ findest du hier.