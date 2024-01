„Der Bergdoktor“: Kurz nach Ausstrahlung herrschte Gewissheit

„Der Bergdoktor“ ist seit Jahren bereits ein absoluter Zuschauergarant für das ZDF. Hunderttausende schalten stets ein, wenn Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl) im idyllischen Bergdorf Ellmau am Wilden Kaiser in Österreich die kleinen und großen Dramen des täglichen Daseins durchlebt.

Am Donnerstag (4. Januar 2024) startete die 17. Staffel der ZDF-Kultsendung. Und bereits in der ersten Folge der neuen Episoden wird klar: Das Gras am wilden Kaiser wirkt wieder etwas grüner als noch in der Staffel zuvor. Martin hat wieder Lust zu daten und auch Lili scheint den Kummer hinter sich gelassen zu haben.

„Bergdoktor“ unterliegt „Nord bei Nordwest“ im Quotenduell

Der allerdings dürfte nun bei den Verantwortlichen des Senders angekommen sein. Denn im Quotenduell mit der ARD-Krimireihe „Nord bei Nordwest“ fing sich der „Bergdoktor“ eine Niederlage.

Während 7,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den neuesten „Nord bei Nordwest“-Krimi „Kobold Nr. Vier“ einschalteten, was starke 27,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum bedeutete, wollten „bloß“ 5,52 Millionen Personen den „Bergdoktor“ sehen, was 19,7 Prozent Marktanteil entsprach.

„Tagesschau“ top bei den jungen Zuschauern

Stark auch: Beide Sendungen konnten auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren punkten. Hier holte „Nord bei Nordwest“ auf 10,3 Prozent Marktanteil. Den „Bergdoktor“ wollten sogar 12,4 Prozent der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen.

Noch besser waren lediglich Günther Jauch und sein Erfolgsformat „Wer wird Millionär?“. Hier schalteten 0,96 Millionen Menschen ein, was einem Marktanteil von 16,6 Prozent entsprach. Den Tagessieg bei den jungen Zuschauern konnte aber auch Jauch nicht belegen. Den schnappte sich nämlich, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, die ARD-Tagesschau mit einem Marktanteil von 18,6 Prozent.