Schock für „Bergdoktor“-Fans – SIE zieht sich für den Playboy aus

Bereits seit dem Jahr 2008 begeistert die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ Millionen von Fernsehzuschauern. Dr. Martin Gruber und sein Team behandeln seltene und teils verstrickte medizinische Fälle und begeistern Fans dabei mit ihrer souveränen und sympathischen Art.

Auch Schauspielerin Annika Ernst erfreut sich einer großen Beliebtheit bei den Fans. Schon drei Jahre bereichert sie die Serie und verkörpert die Figur der Chirurgin Dr. Johanna Rüdiger. Den Fans ist der Fernsehstar als seriöse Ärztin bekannt, doch privat scheint die 42-Jährige auch eine ganz andere Seite zu haben.

„Bergdoktor“-Star lässt die Hüllen fallen

Dieser Anblick von „Bergdoktor“-Star Annika Ernst wird die Fans der Serie sicherlich ganz schön überraschet haben. Denn für gewöhnlich trägt die Schauspielerin einen Kittel und behandelt medizinische Notfälle. Doch dass auch eine rebellische Seite in ihm steckt, stellt der Fernsehstar nun unter Beweis. Denn in der neuesten Ausgabe des „Playboys“ lässt die Schauspielerin nun die Hüllen fallen und präsentiert ihren durchtrainierten Körper.

Lasziv und oberkörperfrei lehnt sich Annika Ernst an eine Wand, ihre Brustwarzen zieren zwei Piercings aus Metall. In einem Lackbody mit Schnallen schaut der ZDF-Star verspielt in die Kamera, in einem Lingerie-Set aus Spitze lehnt sich die 42-Jährige provokant nach vorne. Die Schauspielerin ist in Top-Form und scheint sich in ihrem Körper pudelwohl zu fühlen. Und auch die passenden Worte findet der Fernsehstar über sein freizügiges Abenteuer…

Für ihr Nacktshooting hat sich der „Bergdoktor“-Star eine ganz besondere Location ausgesucht. Passend zu ihrer Serienrolle findet das Spektakel nämlich in einem Luxushotel mitten in den Bergen statt. Annika Ernst berichtet euphorisch: „Ich liebe hier diese Mischung aus Luxus und Natur. Das ist eine tolle Kombi, deshalb habe ich mir das so gewünscht.“ Der Fernsehstar wirkt geerdet und nach all den Jahren in der Medienbranche vollständig bei sich angekommen.

Doch warum hat sich der beliebte ZDF-Star für ein solch freizügiges Fotoshooting entschieden? Die Schauspielerin schwärmt: „Ich bin da irgendwie stolz drauf, dass ich so aussehe wie ich aussehe und da hatte ich schon Bock, das zu zeigen.“ Während der Aufnahmen hält sich Ernst keineswegs zurück. Sie lässt alle Hüllen fallen und begibt sich in laszive Positionen. Mit den endgültigen Fotos scheint der Fernsehstar voll und ganz zufrieden zu sein.

Was ihre „Bergdoktor“-Kollegen zu Annikas Ernsts Nacktshooting zu sagen haben, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer der ZDF-Serie haben die Schauspielerin nun auf jeden Fall einmal in einem ganz anderen Licht gesehen.