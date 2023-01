„Der Bergdoktor“ mit besonderem Patienten – Zuschauer dürften ihn sofort erkennen

Ein bekanntes Gesicht bei „Der Bergdoktor“! In der dritten Folge der neuen Staffel werden alles Fans von „The Voice Kids“ ihren Augen nicht trauen. Ein Schützling von Lena Meyer-Landrut beweist jetzt auch sein schauspielerisches Talent und begeistert die ZDF-Zuschauer.

Donnerstagabend (12. Januar) ist es wieder so weit: Das ZDF zeigt eine neue Folge von „Der Bergdoktor“. Neben der beliebten Rolle des Martin Gruber, welche von Hans Sigl gespielt wird, glänzt ein junger Mann an seiner Seite. Als Patient Sammy wirkt der „The Voice Kids“ Drittplatzierte an der beliebten Sendung mit.

„Der Bergdoktor“: Emil Knapp versucht sich als Schauspieler

In der diesjährigen Staffel von „The Voice Kids“ verzaubert Emil Knapp bei den Blind Auditions nicht nur alle Coaches, sondern auch das gesamte Publikum vor den Bildschirmen. Im Team von Lena Meyer-Landrut schafft es der 14-Jährige es sogar bis ins Finale, wo er letztendlich den dritten Platz belegt.

Doch neben seinem Gesangstalent will Emil Knapp jetzt auch sein schauspielerisches Können unter Beweis stellen. Dafür schlüpft er in der Serie „Der Bergdoktor“ in die Rolle des 12-Jährigen Sammy. Dieser ist stark übergewichtig und wird aufgrund dessen von seinen Mitschülern gehänselt. Als er einen Schwindelanfall bekommt, wird er direkt von Martin Gruber behandelt. Doch der wundert sich über das Gewicht seines Patienten, der trotz Diäten und Sport nicht abnimmt. Die Suche nach seiner Diagnose gestaltet sich demnach als schwierig, wie das ZDF schreibt.

„Der Bergdoktor“: Fans von Emil Knapp begeistert

Die Zuschauer, die sich die Folge vor Ausstrahlung im ZDF in der Mediathek angeschaut haben, sind schonmal hellauf begeistert von der schauspielerischen Leistung des jungen Multi-Talents. In einer Videobotschaft erzählt der „The Voice Kids“-Kandidat von seinen Erfahrungen am Set und bedankt sich für die Gastrolle. Die Fans sind entzückt:

„So cool! Fand ihn schon bei ‚The Voice Kids‘ total sympathisch.“

„Sehr bewegende und berührende Folge. Du hast super gespielt, lieber Emil!“

„Das war so super, du hast so überzeugend gespielt – danke dafür!“

„Super Schauspieler und das in so jungen Jahren schon – Hut ab!“

