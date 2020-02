„Der Bachelor“ (RTL): DIESE Nachricht sorgt für Zoff – „Kann ja wohl nicht wahr sein!“

Foto: TV NOW

Langsam geht es in die heiße Phase. Neun Frauen sind noch beim „Bachelor“ (RTL) dabei. Und diese Woche hat sich Skandal-Bachelor Sebastian Preuss etwas äußerst - nennen wir es mal Interessantes - einfallen lassen. Das trieb das ein oder andere „Mädchen“ zur Weißglut. Oder zum Alkohol.

Aber ganz von vorne. Einige seiner Kandidatinnen möchte der Bachelor noch besser kennenlernen. Nachdem er beim mexikanischen Abendessen bereits mit Favoritin Wioleta rumgeknutscht hatte, lädt der 29-Jährige Natali, die lange auf ihre Verabredung warten musste, zum Date ein.

Bachelor (RTL): Sebastian Preuss knutscht die nächste Kandidatin

Traumhafte Kulisse, kristallklares Wasser, Drinks. Die Ex-DSDS-Kandidatin ist begeistert. Schnell kommen sich die beiden ganz nah. Wenig überraschend: Kurze Zeit später hat der Münchner seine Zunge schon in den Hals der fünften Kandidatin gesteckt. So schnell kann's gehen.

Während sich der Bachelor und Natali im Wasser vergnügen, ploppt in der Villa die nächste Nachricht auf dem Tablet auf. „Anna, hast du Lust, Zeit mit mir zu verbringen? Ich warte auf dich! Sebastian.“ Anna also. Sie freut sich, findet die Sache „aber komisch“. Schließlich ist Natali schon beim Einzeldate.

Halt! Detektivin Diana kommt der Sache auf die Spur: „Das ist ja die gleiche Nachricht, die Natali hatte!“ Fassungslose Gesichter. „Das kann ja wohl nicht wahr sein!“, sind sich die Frauen im Haus einig.

Mit Natali küsst der Bachelor Kandidatin Nummer 5. Foto: TV NOW

Und tatsächlich: Der Bachelor lädt drei Frauen zum exakt gleichen Date ein, will sie miteinander vergleichen. Bei den Kandidatinnen kommt das nicht gut an.

+++ DSDS-Hammer! Ausgerechnet ER kehrt jetzt zurück auf die große TV-Bühne +++

„Das fand ich am schlimmsten“, erzählt Anna schließlich. „Er hat einfach nur den Namen ausgetauscht.“ Zum Date fährt die 27-Jährige zwar dennoch - ist aber auf Krawall gebürstet. „Es wird stürmisch, wenn ich komme“, kündigt sie bei ihrem Eintreffen an. „Da bin ich gespannt“, entgegnet der Bachelor. Wenn der wüsste ...

--------------------

Das ist der Bachelor:

Der Bachelor ist eine Kuppelshow von RTL

Es gibt auch Ableger wie „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“

-----------------

Gleiches Date für drei Frauen

In der Villa klingelt es kurze Zeit später an der Tür. Die Frauen ahnen Böses, doch dieses Mal können sie sich freuen. Ein Korb voll Alkohol. Spoiler: Die Drinks werden noch wichtig werden.

Zurück zum Date von Sebastian und seiner zweiten Auserwählten Anna. Gleich am Anfang kommt es zum Zoff zwischen den beiden. Anna hatte sich eine schönere, einzigartigere Nachricht gewünscht.

Der Bachelor versteht das nicht. „Soll sie sich doch freuen, dass sie da sitzt und wir uns kennenlernen können.“ Herzlichen Glückwunsch, Sebastian! Wieder hast du es geschafft, der Kandidatin die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wir erinnern uns an vergangene Woche, als Sebastian Preuss Kandidatin Linda rauswarf, weil sie ihn nicht küssen wollte. „Du musst an dir arbeiten“, mit diesen Worten hatte er die Ex-Favoritin schließlich verabschiedet.

Eine Frau, die nicht nach seiner Nase tanzt - nichts für Sebastian Preuss. Eisig bleibt die Stimmung, Nähe und Vertrautheit kann bei dem Date zwischen ihm und Anna nicht entstehen. Stattdessen lange Gesichter und endlose Diskussionen.

+++ Verona Pooth teilt süßes Geheimnis: „Oh mein Gott!“ Bekommt die 51-Jährige etwa noch ein...? +++

Währenddessen gibt es in der Villa wieder eine neue Nachricht. Dieses Mal wird Leah zum Date geladen. Wieder die gleiche Nachricht. Die Nerven liegen blank. So blank, dass sich Leah betrinken muss, bevor sie zu ihrem Date aufbricht. Am Ende gibt es auch für sie Küsse im Wasser. Ob sie auch eine Rose bekommt?

Das siehst du am Mittwoch um 20.15 Uhr bei „Der Bachelor“ (RTL).