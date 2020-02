Bachelor (RTL): Ungewollte Überraschung für Sebastian Preuss – Kandidatin: „Ich bin...“

View this post on Instagram

Finally back at home - meine Reise bei der @bachelor.rtl ist gestern Abend geendet, alles passiert aus einem Grund und ich bin dankbar, dieses Erlebnis erlebt zu haben ! 🍀 Es war der richtige Zeitpunkt für @sebastianpreuss und mich, diesen Abschnitt zu beenden. Er war nicht der Richtige für mich und ich nicht die Richtige für ihn -Sender/ Empfänger Problem - wünsche den anderen Ladies & ihm viel Glück auf ihrer weiteren Reise 🌹 auf das am Ende etwas echtes entsteht. Ich nehme aus diesem Abenteuer überwiegend positives mit & wusste von Anfang an, dass meine Persönlichkeit für viele Menschen nicht verständlich sein wird, ich möchte euch ermutigen, dass es OK ist wie ihr seid und nichts verwerfliches daran ist Dinge direkt anzusprechen ❤️ Kommunikation ist das A und O. Wir haben eine Stimme - um zu sprechen. Menschen sind keine Maschinen, Emotionen nicht selbstverständlich & es ist nunmal nicht immer Friede Freude Eierkuchen 🧘🏽‍♀️ Danke für eure herzlichen Nachrichten - ich kuriere jetzt meine Mandelentzündung aus und poste lieber ein neulich entstandenes Bild mit einem Lächeln & nicht mit Tränen 🙏🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #homesweethome #lifegoeson #happy #grateful #girl #smile #bachelor #adventure #goodvibes #life