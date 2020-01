Bachelor: Irre Ähnlichkeit – in der neuen Folge sieht Sebastian Preuss aus wie...

Ist das der Bachelor? Oder doch eher...?

Das dürften sich wohl einige Zuschauer fragen, die am Mittwochabend die zweite Folge des „Bachelor“ auf RTL sehen. Und ja, man muss zugeben, eine gewisse Ähnlichkeit mit einem deutschen Spitzensportler ist Sebastian Preuss nicht abzusprechen.

Bachelor: Sebastian Preuss sieht verdächtig aus wie ...

Die Haare, die Gesichtsform, auch die Größe und das Gesicht ähneln doch verdächtig dem von Bayern- und National-Torwart Manuel Neuer.

Zum Vergleich: Hier die der Bachelor:

Bachelor Sebastian Preuss. Foto: TVNOW

Und direkt hinterher Manuel Neuer:

Manuel Neuer. Foto: imago images

Die Ähnlichkeit scheint auch einigen Fans aufgefallen zu sein:

Vielleicht ist er garnicht der #Bachelor sondern Manuel Neuer. pic.twitter.com/n0bONbipAH — Leila (@27leila06) January 8, 2020

Vllt ist es garnicht der #bachelor sondern Manuel Neuer oder doch der attraktive Schweinebauer Gunther pic.twitter.com/DCW1fc1Sgk — Patrick (@Be_Patrick) January 8, 2020

Jetzt ergibt bei Bayern München die Verpflichtung von Alexander Nübel endlich Sinn... So kann Manuel Neuer sich besser auf seinen #Bachelor konzentrieren... pic.twitter.com/jLCWEAxgK2 — Melle21 (@lonestar_w) January 8, 2020

Bachelor Sebastian Preuss mit trauriger Vergangenheit

In der vergangenen Woche war der neue Bachelor das erste Mal zur Rosenvergabe angetreten. Dabei fiel eines besonders ins Auge. Sebastian Preuss ist nah am Wasser gebaut. So berichtete der Kampfsportler, Preuss ist Weltmeister im Kickboxen, dass sein Vater die Familie früh verlassen habe. Sein Bruder dagegen starb an einer Überdosis.

Den Frauen gegenüber hat er die schweren Themen aber bislang noch nicht angesprochen.