„Der Bachelor“ (RTL): Schon am ersten Abend fließen Tränen – „Es tut mir so leid“

Die Fans von „Der Bachelor“ haben es sich mit Sicherheit schon im Kalender eingetragen: Am 01. März 2023 geht die Dating-Show wieder an den Start! Die neue Staffel verspricht wieder viel Romantik, spannende Dates und ganz große Gefühle. Doch in der Sendung fließen bekannterweise auch die ein oder anderen Tränen.

Egal ob Liebeskummer, Streitereien unter den Kandidatinnen selbst oder einfach Gefühlschaos: Bei „Der Bachelor“ zeigen sich die Teilnehmerinnen auch von ihrer emotionalen und verletzlichen Seite.

Für alle glücklich Besitzer eines RTL+ Abos gibt es die ersten Folge bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Und wie darin zu sehen ist: Kullern in Folge 1 bereits die ersten Tränen.

„Der Bachelor“ (RTL): Erste Nacht der Rosen endet in Tränen

+++ Achtung, Spoiler! +++

In Mexico sucht „Der Bachelor“ unter 32 Kandidatinnen die perfekte Partnerin an seiner Seite. Gleich drei Kandidatinnen werden von Bachelor David Jackson jedoch direkt nach dem Kennenlernen nach Hause geschickt. Dahwi, Mariam und Nevin treten nach kurzer Zeit wieder die Heimreise an.

Dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, sieht man dem 32-Jährigen an. Er möchte sich dennoch von den drei Frauen verabschieden und wünscht ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Doch noch während des Abschieds fließen ausgerechnet bei den anderen Kandidatinnen die Tränen.

Die Vorschau zur neuen Staffel von „Der Bachelor" verspricht viele emotionale Momente.

„Der Bachelor“ (RTL): Kandidatinnen weinen um Ausgeschiedene

Zwar kennen sich die Teilnehmerinnen noch nicht allzu lange, doch als sich Dahwi, Mariam und Nevin von David verabschieden, kommen der ein oder anderen dann doch die Tränen. „Ich hab Gänsehaut“, sagt eine der verbliebenen Anwärterinnen auf die letzte Rose. Eine weitere schluchzt: „Es tut mir so leid!“

