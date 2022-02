„Der Bachelor“: Wer hätte das gedacht? Diese RTL-Paare sind immer noch zusammen

Ganze elf „Der Bachelor“-Staffeln hat RTL seit 2003 bereits ausgestrahlt. Von all den Paaren, die sich im Finale fanden, blieb jedoch keines lange zusammen. Als erster „Bachelor“, der keine letzte Rose vergab, ging Sebastian Preuss 2020 sogar in die TV-Geschichte ein.

Doch die RTL-Zuschauer sollten die Hoffnung an die große Liebe nicht aufgeben. Denn es gibt durchaus „Bachelor“-Paare, deren Beziehungen bis heute anhalten.

Liebe auf den zweiten Blick: Hier hat es erst nach den „Bachelor“-Dreharbeiten gefunkt

IT-Projektmanager Niko Griesert wurde 2021 als „Der Bachelor“ bekannt. In der RTL-Kuppelshow lernte er die Immobilienfachwirtin Michèle de Roos kennen. Schon in der ersten Folge erinnerte er sich: „Ich glaube, ich kenne dich.“ Und tatsächlich: Die Zwei matchten bereits vor der RTL-Show auf der Dating-App „Tinder“, wie Michèle im März 2021 im „Neongrau“-Podcast verriet.

Diese „Bachelor“-Paare haben das TV-Drama überstanden. Foto: TVNOW, IMAGO/Future Image, IMAGO/STAR-MEDIA, IMAGO/Eventpress, IMAGO/Gartner

Gewonnen hat Michèle die Staffel dennoch nicht. Niko entschied sich im Finale für Kandidatin Michelle Gwozdz, doch ein echtes Paar wurde aus ihnen nicht. Stattdessen kam Niko kurz nach den Dreharbeiten mit Michèle zusammen. Das Paar lebt heute in einer gemeinsamen Wohnung in Köln.

Ähnlich lief es bei Jessica Paszka, die „Bachelorette“ aus dem Jahr 2017, und ihrem Zweitplatzierten Johannes Haller. Der Automobilkaufmann und die Bürokauffrau lernten sich drei Jahre, bevor sie zusammen kamen, in der RTL-Show kennen. Im Finale verlor Johannes zwar gegen Schlagzeuger David Friedrich, doch nach nur zwei Monaten trennte sich Jessica wieder von dem Musiker. 2020 gaben Johannes und Jessica ihrer Liebe eine zweite Chance – und das zahlte sich aus.

Seit dem 5. Mai 2021 sind die beiden Eltern einer Tochter namens Hailey-Su. Am 17. Dezember 2021 folgte ihre Traumhochzeit, die im Tiroler Zillertal (Österreich) stattfand.

„Bachelor“-Stars im Familienglück: Diese Paare führen ein Bilderbuchleben

Angelina Heger, die 2014 beim „Bachelor“ teilnahm, und Sebastian Pannek, dem Rosenkavalier aus 2017, fanden hinter den RTL-Kulissen zueinander. Die Influencerin und das Model sind seit Sommer 2019 ein Paar, nachdem Sebastian auf ein freizügiges Instagram-Foto von Angelina reagierte. In der Nähe von Dortmund gaben sich die Zwei im April 2020 schließlich das Ja-Wort. Ihre Liebe wurde zwei Monate später von der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes gekrönt, wie das Paar am 16. Juni bekanntgab.

Auch die 2018er-„Bachelor“-Kandidatin Jessica Neufeld und „Bachelorette“-Kandidat Nik Schröder, der 2017 durch die RTL-Show bekannt wurde, lernten sich über Instagram kennen. „Nik hatte mich im Januar angeschrieben, nachdem er mich beim 'Bachelor' gesehen hat. Das war aber kein Anbaggern. Er hat mir einfach nur gesagt, dass ihm meine Art gefallen hat“, verriet Jessica im „Bild“-Interview. Am 2. September 2021 kam ihr Baby zur Welt. Tochter Hailey Emilia wurde zwei Jahre nach der Traumhochzeit auf Schloss Hünnefeld in Osnabrück geboren.

„Bachelor in Paradise“ sei Dank! Diese Paare arbeiten an einer gemeinsamen Zukunft

Wer weder beim „Bachelor“, der „Bachelorette“ noch hinter den Kulissen das große Glück findet, darf sich über „Bachelor in Paradise“ freuen. Im Spin-off des Kuppel-Formats kommen sich ehemalige Teilnehmer des „Bachelor“-Universums in einer Villa näher. Neben heißen Flirts entwickelten sich in der Vergangenheit sogar ernsthafte Beziehungen daraus.

In Staffel 3 lernten sich 2021 Serkan Yavuz, „Bachelorette“-Teilnehmer aus 2020, und „Bachelor“-Kandidatin Samira Klampfl, die 2019 bekannt wurde, kennen und lieben. Schon nach dem Finale ließ das Paar die Baby-Bombe platzen: Samira sei ungeplant schwanger geworden. Anschließend zogen Serkan und seine Kindsmutter in ein Reihenhaus in Regensburg.

Auch die 2019er-„Bachelor“-Kandidatin Christina Grass und Marco Cerullo, der 2017 bei „Die Bachelorette“ teilnahm, lernten sich 2019 bei „Bachelor in Paradise“ kennen. Nach nur wenigen Monaten machte der Fahrzeuglackierer seiner Liebsten einen Antrag, doch nach einem Jahr Beziehung trennte sich das Paar plötzlich.

Seit Januar 2021 sind Christina und Marco allerdings wieder zusammen. Nun scheinen sich die beiden ganz sicher zu sein. Denn: Erst im November verriet das Paar, dass es sich ein gemeinsames Haus gekauft habe.