Der Bachelor: DIESE Szene sorgt für blanken Hass – „Bitte nicht...“

Man kann den Verantwortlichen von „Der Bachelor“ ja so einiges vorwerfen. Sie haben die Show frauenfeindlich konzipiert... vielleicht. Die Dates sind jedes Jahr gleich... Okay. Aber für lustige Ideen sind sie immer zu haben. Beispiel gefällig?

Der Bachelor hatte ein paar Mädels zur gemeinsamen Gruppen-Fleischbeschau an den Strand geladen. So weit so nackig. Doch als Bachelor und Gefolge das extra zur Verfügung gestellte Boot betreten wollten, kam es zu einer Szene, die skurriler kaum hätte sein können.

„Der Bachelor“: Fans wütend wegen dieser Szene

So befand sich auf dem Schiffchen ein blinder Passagier. Ein kleines Entenküken genauer gesagt. Süß könnte man meinen. Doch wenn man mal ein paar Jahre in der Vergangenheit von Bachelor Sebastian Preuss zurückblickt, hat die ganze Szene doch einen bitteren Beigeschmack.

Die Ente ist übrigens das Patenkind des Schwans #Bachelor pic.twitter.com/C5Od4xdxGT — Steffi (@intrashted) February 5, 2020

So wurde der Bachelor einst vor Gericht gestellt, weil er im Jahr 2008 einen Mann mit einem lebendigen Schwan verprügelt hatte. Klar also, dass auf Twitter ordentlich Ärger und Spott aufbrandet, als der Bachelor nun plötzlich ein Entenküken auf den Arm nimmt.

Er wollte die Ente auch mal kurz auf den Arm nehmen *um damit die Kandidatinnen zu verprügeln

Aufpassen, nehmt die Ente da weg!!!! Kann man mit schlagen!

Hatte die Ente Glück das sie kein Schwan war.

Mein Gott, hat er gerade eine Ente in der Hand. Wer gibt ihn denn eine Ente? Sind die lebensmüde? Das arme Tier.

Der Schwanenverprügler nimmt ein Entenbaby auf den Arm. Nice one.

Die Ente ist übrigens das Patenkind des Schwans.

Bitte nicht, gebt ihm keine Ente!

Zum Glück ist der kleinen Ente dieses Mal nichts passiert. Auch ein Bachelor lernt schließlich dazu. Und wir dürfen gespannt sein, was sich RTL als nächstes einfallen lässt...