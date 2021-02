„Der Bachelor“: Kandidatin verliebt sich bei Dreh – aber NICHT in Niko Griesert

Bei „Der Bachelor“ sind sie alle auf IHN aus: Niko Griesert ist der diesjährige Junggeselle, um den die RTL-Kandidatinnen buhlen.

Doch „Der Bachelor“-Kandidatin Kim-Denise scheint ein ganz anderer Mann am TV-Set den Kopf verdreht zu haben.

„Der Bachelor“-Kandidatin Kim-Denise hat kein Interesse mehr an Niko Griesert

Das gab es wohl noch nie bei „Der Bachelor“! Wie „Bild“ erfahren hat, soll sich eine der Kandidatinnen nicht in Niko Griesert, sondern in einen Mitarbeiter der RTL-Produktion verliebt haben.

Diese Frauen kämpfen (fast) alle um die allerletzte Rose von „Bachelor“-Niko Griesert. Foto: TVNOW

Dabei ist Dreh- und Angelpunkt doch der attraktive 30-Jährige, der unter all den Frauen in der Villa seine Herzensdame finden soll.

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

„Der Bachelor“: Kim-Denise brennt mit Shuttle-Fahrer Willi durch

Eine von ihnen scheint nun jedenfalls nicht mehr im Spiel zu sein. Die 23-jährige Kim-Denise soll nämlich einfach mit dem Shuttle-Fahrer durchgebrannt sein. Willi, so der Spitzname des Fahrers, hat die Frauen nicht nur zu den Dates mit Niko Griesert gefahren, sondern der hübschen Blondine auch glatt seine Telefonnummer zugesteckt.

Bei Willi und Kim-Denise scheint es Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein. Denn: Ein „Bild“-Insider verrät: „Alle reden darüber. Beide haben sich getroffen, und sind nun ein Paar.“

Niko Griesert wusste übrigens gar nichts von dem Flirt hinter den Kulissen. Doch was hält RTL davon, dass sich eine der Kandidatinnen einfach aus dem Staub macht? Auf Anfrage von „Bild“ antwortet der Sender: „Wenn es eine Frau oder mehrere Frauen gibt, die kein Interesse am Bachelor hat/haben, dann steht es ihr/ihnen natürlich frei, sich anderweitig umzusehen. Wie heißt es so schön: Wo die Liebe hinfällt! Wir wünschen den beiden alles Gute!“

Eine wirklich kuriose Geschichte. Bisher hat Kim-Denise noch keine Pärchenfotos mit ihrem neuen Schatz gepostet, doch wer weiß, wann sie ihre neue Liebe endlich öffentlich macht.

