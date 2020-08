„Bachelor“-Teilnehmerin mit Horror-Geschichte – „Er packte meine kleine Prinzessin am Nacken und...“

Der „Bachelor“ eroberte ihr Herz nicht. Doch „Bachelor“-Teilnehmerin Janine Christin Wallat verschenkte es auch lieber an jemand anderen.

Normalerweise zeigt sich Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin Janine Christin Wallat auf Bildern immer top gestylt. Beim Sport, im Bikini oder im sexy Outfit am Strand...

„Bachelor“-Kandidatin mit schrecklichem Erlebnis

Doch jetzt hat die „Bachelor“-Kandidatin ein Foto mit ihren Fans geteilt, das eine ganz andere Sprache spricht. Ein schwarzweißer Beitrag in ihrer sonst so bunten Welt. Und unter diesem Beitrag teilt sie mit ihren Fans eine wirklich schreckliche Geschichte, die sie mit ihrer Prinzessin „Mercedes“ erleben musste.

Das sind die Siegerpaare aus allen Bachelor-Staffeln Das sind die Siegerpaare aus allen Bachelor-Staffeln

„Bachelor“-Kandidatin erlebt einen ihrer „schlimmsten Albträume“

Erst vor einer Woche veröffentliche die 25-Jährige eine Liebeserklärung an ihre Hündin „Mercedes“. Sie sei ihre „Haltestelle im Gedankenkarussell“. Ihr „Fluchtpunkt“ in einer viel zu hektischen Welt. Dass ausgerechnet ihr Hunde-Baby einen solchen Horror durchleben musste, ist für Janine Christin nur schwer zu begreifen.

--------------------------

Das ist Janine Christin Wallat:

geboren am 26. März 1995

wohnt bei Hamburg

nahm 2018 bei der RTL-Show „Der Bachelor“ teil, als Daniel Völz der Bachelor war

war außerdem 2019 bei „Bachelor in Paradise“ dabei

---------------------------

+++Bachelor: SIE lassen die Bombe platzen – „Wir sind ein Paar!“+++

Janine Christin Wallat war Kandidatin der „Bachelor“-Staffel mit Daniel Völz. Foto: imago images/Sven Simon

Auf ihrem neusten Bild zeigt sie ihr Gesicht in Nahaufnahme, Tränen laufen ihr die Wange herunter, ihr Blick ist zutiefst traurig. Doch was ist passiert, das die 25-Jährige so derart erschüttert hat? Es ist ein Erlebnis, das sie selbst als eines ihrer „schlimmsten Albträume als Hunde-Mama“ bezeichnet.

------------------

Das ist der Bachelor:

Der Bachelor ist eine TV-Show, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wird seit 2011 jährlich ausgestrahlt

Neben Der Bachelor gibt es auch die Formate Die Bachelorette und Bachelor in Paradise

Wegen Corona ist noch unklar, wann die neue Staffel startet

-------------------

Jeden Morgen geht sie mit „Mercedes“ Gassi. Doch den Donnerstagmorgen wird sie wohl so schnell nicht mehr vergessen. Denn während des Spaziergangs sei ein „Rassehund“ auf sie und ihre kleine „Mercedes“ „zugestürmt“. Janine Christin habe noch versucht, vor dem großen Tier zu fliehen, doch vergebens. „Er packte meine kleine Prinzessin am Nacken und biss sich fest“, schildert sie die dramatische Situation.

-------------------------

Mehr Promi-Themen:

Frauke Ludowig teilt sexy Bild: Fans außer sich – „Du solltest dich schämen“

Helene Fischer: Insider mit schlechter Nachricht – „Es ist unvorstellbar...“

Meghan Markle und Prinz Harry: Bombe geplatzt – jetzt kommt raus...

-------------------------

Hund „Mercedes“ musste in Klinik behandelt werden

Sie habe ihren Hund in die Klinik bringen müssen. Ein Foto zeigt, wie sehr die Attacke „Mercedes“ zugesetzt hat. Der kleine Vierbeiner liegt auf einer Decke, trägt eine Halskrause und einen Verband um den Körper. Ein Anblick, der der Hamburgerin das Herz bricht. „Es ist so schmerzhaft, wenn dich dein Baby anschaut nach dem Motto 'Mama, bitte hilf mir!' und du, wenn du könntest, ihr jeden Schmerz und jedes Leid sofort abnehmen würdest, es aber nicht kannst“.

--------------------------

So leiden ihre Fans mit Janine Christin:

„Tut mir unendlich leid, dass deiner Motte sowas widerfahren ist. Ich wünsche ihr ganz schnell gute Besserung und dass auch du, das Thema verarbeiten kannst“

„Gute Besserung.️ Frei laufen lassen finde ich trotzdem legitim, so lange der Hund hört. Tut er das nicht zu 100% gehört er an die Leine. Egal ob groß oder klein!“

„Schrecklich. Da kann man froh sein das der zwerg überlebt hat. Bei kleinen Hunden ist das echt gefährlich.“

----------------------------

+++Lena Gercke zeigt After-Baby-Body – offenes Geständnis: „Keine Zeit mehr, um...“+++

Seither ist es auf dem Account der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin ruhig. Doch eines wollte die Hamburgerin ihren Fans noch mitgeben: „Bitte lasst eure Hunde nicht frei laufen. Es sind und bleiben immer noch Tiere.“