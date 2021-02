„Der Bachelor“: Schock nach RTL-Drehschluss – Kandidatin tieftraurig „Mir geht‘s immer noch sehr schlecht“

Für „Bachelor“-Kandidatin Jacqueline Siegle sollte es die Suche nach der großen Liebe werden. Die 23-Jährige buhlt in der aktuellen RTL-Staffel gerade zusammen mit zig anderen Frauen um die Gunst von Junggeselle Niko Griesert.

Doch was sie während der Dreharbeiten noch nicht ahnte: Bei ihr Zuhause spielten sich traurige Szenen ab. Denn ihr Hund verstarb ganz plötzlich.

Diese Frauen kämpfen (fast) alle um die allerletzte Rose von „Bachelor“-Niko Griesert. Foto: TVNOW

„Der Bachelor“: Schocknachricht für Kandidatin Jacqueline

Während sich die „Bachelor“-Kandidatin für die Dreharbeiten in der Berliner Villa aufhielt, erkrankte ihr siebenjähriger Boxer Tyson an Krebs. Sie habe von dem Drama erst erfahren, als sie nach Hause kam, erzählt Jacquelines Freundin gegenüber der „Bild“. Sie habe dann angefangen, bitterlich zu weinen.

„Nachdem er eines Tages plötzlich in Ohnmacht gefallen ist, hat sich in der Tierklinik herausgestellt, dass er ein Hämangiosarkom (Krebs) im Bauchraum hat. Es gab keine Aussicht auf Heilung, allerdings wollte man alles, was möglich war, versuchen. Also haben sich meine Eltern dazu entschieden, eine Operation durchführen zu lassen und eine Chemotherapie in Tablettenform zu beginnen“, erklärt die „Bachelor“-Teilnehmerin noch mal selbst der „Bild“. Irgendwann sei sein Zustand nach der Operation dann plötzlich schlechter geworden und „er hat den Kampf gegen den Krebs verloren.“

Bachelor-Kandidatin Jacqueline Siegle. Foto: Tvnow

Das Schlimme: Die Kosmetikerin hat innerhalb der letzten zwei Jahre schon zwei Hunde verloren, die an Krebs erkrankt waren.

„Bachelor“-Kandidatin Jacqueline Siegle: „Mir geht‘s immer noch sehr schlecht“

Und auch heute, Monate nach dem Ende der „Bachelor“-Dreharbeiten, hat Jacqueline Siegle immer noch an dem Verlust ihres Hundes Tyson zu knabbern: „Mir geht‘s ehrlich gesagt immer noch sehr schlecht.“

Der Bachelor: Niko und Jacqueline beim Einzelgespräch. Foto: TVNOW

In der neuen „Bachelor“-Folge allerdings schafft sie einen erfreulichen nächsten Schritt mit Niko Giesert. Der lädt sie auf ein romantisches Einzelgespräch ein.

Die ganze Folge kannst du ab 20.15 Uhr bei RTL sehen oder bei TVnow.