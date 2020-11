Der Bachelor: RTL präsentiert neuen Rosenkavalier – doch Niko Griesert macht direkt einen dicken Fehler

Welch Überraschung: Aus dem Nichts präsentierte RTL am Mittwochabend seinen neuen Rosenkavalier. Niko Griesert, ein 30-jähriger IT-Projektmanager aus Osnabrück, ist „der Bachelor“.

Auf dem Bachelor-Instagram-Profil grinst der Osnabrücker in die Kamera und wird mit dem Satz „Ich habe mega Lust darauf, mich neu zu verlieben“ zitiert. Zudem sei er bereit für das „größte Abenteuer seines Lebens“, so RTL.

Der Bachelor: Dicker Fehler direkt zu Beginn

Eine Sache hat Niko Griesert dabei jedoch wohl in der Hektik vergessen. So sind die RTL-Bachelor-Formate ja neben der Suche nach der stets ganz großen Liebe auch dafür bekannt, den Protagonisten ungeahnte Followerzahlen bei Instagram zu bescheren.

Das ist der Bachelor:

Der Bachelor ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

Klar also, dass RTL das Profil des neuen Bachelor auch in seiner Ankündigung verlinkt. Blöd nur: Wenn man sich das Profil anschauen will, sieht man nichts. Der Bachelor will wohl privat bleiben, das Profil ist von der breiten Instagram-Öffentlichkeit also nicht einsehbar.

Taktisch wohl kein so guter Schachzug, so ist die Interaktionsrate auf Instagram bekanntlich deutlich höher, wenn man die Bilder der Menschen auch sehen kann. Ob Griesert diesen Fehler noch beheben wird? Es bleibt abzuwarten.

Der Bachelor: RTL will in Deutschland drehen

Klar ist jedoch, dass die neue „Bachelor“-Staffel Anfang 2021 komplett in Deutschland gedreht werden wird. Beach-Dates und sexy Badeeinlagen werden wir also eher nicht sehen.

Für den neuen Bachelor ist das jedoch kein Problem:„Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch“, so Grieser gegenüber RTL.

Alle Infos zum neuen Bachelor findest du hier.