Bachelor: Kandidatin zeigt heißes Nacktfoto – doch dann...

View this post on Instagram

Stop Bodyshaming - und damit meine ich nicht nur Sprüche wie „Du bist aber dick geworden“ oder „Na, hat’s geschmeckt?“ Über solche Kommentare könnte ich mittlerweile sogar lachen! Viel schlimmer sind doch eigentlich die Gedanken, die sich viele von uns selbst immer wieder machen. „Darf ich das jetzt essen?“ „Oh, ab morgen muss ich Diät halten“ „Meine Haut sieht im Gegensatz zu anderen so wabbelig aus“ Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, denn genau diese Gedanken hatte ich und habe ich zum Teil immer noch. Früher wollte ich unbedingt dünn sein. So dünn, dass ich in eine Essstörung gerutscht bin. Viele Jahre habe ich auf jede Kalorie geachtet, alles abgemessen und mich schlecht gefühlt, wenn ich mich mal nicht an meinen Plan halten konnte. Und nit meinem damaligen Mindset hätte ich mich in meinem heutigen Körper fett gefühlt! I mean what?! Es gibt noch immer Tage, da fühle ich mich nicht 100% wohl. Aber ich glaube so geht es jedem mal. Das Wichtiges ist, dass man lernt seinen Körper zu akzeptieren. Und wenn es mal mehr Nahrung braucht gib ihm. Diesen Post schreibe ich gerade nicht, um Komplimente zu bekommen! Sondern ich hoffe, dass diesen Post all die lesen, die im Moment an sich zweifeln. Dünn sein alleine MACHT NICHT GLÜCKLICH! Glücklich werdet ihr mit der richtigen Einstellung, den richtigen Gedanken und manchmal auch durch ein Stück Schokotorte 🍰 . . . #lookoftheday #fashionforladies #düsseldorfbloggt #germanstreetfashion #casualstyle #todayslook #fashiondiaries #outfitlook #ootdchannel #fashionblogger_de #fashionstyle #fashioninspiration #outfitgoals #modeblogger_de #bloggerstyles #fashionmoments #inspoforallgirls #blogger_dus