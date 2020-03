Bachelor (RTL): Eklat nach Finale – Sebastian Preuss hat doch nicht...

View this post on Instagram

Die heutige, finale Nacht der Rosen endete für mich nackt in Rosen 🥀 Das ganze Abenteuer Bachelor war eine unfassbar aufregende, intensive und vor allem schöne Zeit! Dass diese Reise für mich so endet habe ich nicht erwartet... und ich finde es sehr schade. Dennoch glaube ich ganz fest daran, dass alles aus einem Grund passiert und hinter dieser Entscheidung keine böse Absicht steckt. Deshalb blicke ich glücklich nach vorne und bin wirklich unfassbar dankbar für alles was ich gesehen, erlebt und gelernt habe. Ganz besonders dankbar bin ich für all die lieben Menschen die ich kennenlernen durfte! ♥️ Ich bin im reinen mit mir selbst, stolz auf das was ich erreicht habe und zelebriere die ernüchternde Tatsache, dass mein Single-Dasein weiterhin bestehen bleibt in meinem Bad aus Rosen ✨ Ich bedanke mich auch bei Euch allen für diesen wirklich unfassbar heftigen Support!🙏❤ Ich freue mich auf alles was kommt und hoffe, dass ihr mich alle auf dieser Reise begleitet. #americanbeauty #ifyouknowyouknow #bachelor #roses #knappvorbeiistauchdaneben FOTO: @sorayawanja & @iam.ona