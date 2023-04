„Der Bachelor“ stellt irren Knutsch-Rekord auf – Zuschauer können kaum hinsehen! „Fremdscham“

In der RTL-Show „Der Bachelor“ geht es langsam aber sicher auf das Finale zu. Mittlerweile sind David Jackson und die verbliebenen sechs Frauen schon seit Wochen unterwegs und haben sich in dieser Zeit intensiv kennengelernt. Umso schwieriger wird es für den 32-Jährigen zu entscheiden, wer seine allerletzte Rose bekommen wird.

In Woche Nummer acht geht es für die Kandidaten von „Der Bachelor“ raus aus ihrer Villa und rein in den mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Dort erwartet sie ein extrem spannendes aber auch ein sehr kurzes Einzel-Date mit David. Denn der Influencer wird mit jeder Frau das exakt gleiche Treffen haben.

Nanu? Dafür, dass David Jackson sich in den vergangenen Wochen in Sachen Küssen eher zurückgehalten hat, geht er bei diesem Date ordentlich ran. Doch von vorn: Die Kandidatinnen bekommen ein Blitz-Date von insgesamt drei Minuten mit dem Bachelor. Erst Pizza essen, dann ein Tänzchen im Regen und anschließend noch ein Kaffee: Insgesamt sechs Mal wird David das in den folgenden TV-Minuten durchleben.

Und der Bachelor lässt nichts anbrennen: Gleich fünf der sechs Damen knutschen mit dem Halb-US-Amerikaner. Für Chiara und Henriette war das sogar der erste Kuss mit David.

Bachelor-Zuschauer fallen aus allen Wolken

Für die RTL-Zuschauer sind diese Szenen alles andere als romantisch. Denn viele verstehen den Sinn hinter diesem Speed-Dating nicht wirklich. Auf Twitter gehen die Fans der Dating-Show auf die Barrikaden:

„Dieses ‚Date‘ wirkt einfach nur mega hektisch und stressig.“

„Sieht mir nicht nach geniessen aus. Eher nach Stress.“

„Was zum Geier sollen diese Minuten-Dates bringen? Du kannst dich nicht vernünftig unterhalten, du kannst dich nicht richtig fallen lassen, alles ist zu stressig.“

„Wirkt eher so, als würde er einfach nur viele Küsse abstauben wollen.“

„Erträgt man ja kaum, das öfter zu sehen.“

RTL zeigt „Der Bachelor“ 2023 mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.