„Der Bachelor“: Zickenkrieg eskaliert! Kandidatin den Tränen nah – „Halt deine Fresse“

Zickenkrieg bei „Der Bachelor“ 2022! In der Mädelsvilla liegen die Nerven allmählich blank. Mit jeder Woche wächst der Druck Dominik Stuckmann zu gefallen und am Ende mit der letzten Rose nach Hause zu fahren.

In der dritten Folge von „Der Bachelor“ knallt es gewaltig. In den Hauptrollen des TV-Wirrwarrs: Franziska und Christina Aurora.

„Der Bachelor“-Kandidatin rastet in RTL-Show aus

Aurora hatte ihrer Konkurrentin erzählt, die anderen Kandidatinnen hätten über die Studentin gelästert. Am nächsten Tag findet Christina R. allerdings raus: „Die, die am meisten gesagt hat, war Aurora“.

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, RTL seit 2003 im Programm hat

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt „Der Bachelor“ die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des „Bachelors“ kennen

„Der Bachelor“ ist online auch im Stream und in der RTL-Mediathek verfügbar

Die Sendetermine gibt RTL bekannt

Die 30-Jährige ist entrüstet und reagiert gereizt: „Ich finde, es ist so asozial. Ich habe nie gesagt, dass ich irgendwen hier hasse“.

Christina Aurora sorgt in der „Der Bachelor“-Villa für Zündstoff. Foto: RTL

„Der Bachelor“: Kandidatin bricht nach Zickenkrieg in Tränen aus

Die Münchnerin will sofort erfahren, wer die vermeintliche Lüge über sie verbreitet hat und zitiert Christina R. nach draußen. Als sich Franziska zu Wort meldet, die mit Christina Aurora Teil der Lästerrunde war, wie Kameraufnahmen beweisen, teilt die 30-Jährige ordentlich aus.

Franziska will bei „Der Bachelor“ ihre große Liebe finden und gerät in einen handfesten Zickenkrieg. Foto: RTL

Anschließend sagt Franziska im Interview niedergeschlagen: „Mich bedrückt das einfach, dass ich jetzt irgendwie als Buhmann dastehe. Die Tatsache, dass sie einfach runtergangen ist und sich rausgeredet hat, fand ich einfach nicht schön und das habe ich halt zu den anderen Mädels gesagt“. Sie fängt vor der Kamera an zu weinen und will mit Christina Aurora das Gespräch suchen.

„Der Bachelor“: Christina Aurora schießt in RTL-Show gegen Konkurrentin

Aus dem Friedensangebot wird aber nichts, denn die Situation eskaliert. „Dann komm her, mach dein Maul auf, sage mir was ist. Aber wenn du keine Ahnung hast, oder nicht weißt, was genau gesagt worden ist, halt deine Fresse“.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Zoff gibt mit Christina Aurora. In der zweiten Folge glaubte die Münchnerin, beinahe Opfer einer Messerattacke geworden zu sein. Hier mehr dazu.

Während Franziska noch versucht die Lage zu retten, denkt Christina Aurora schon daran nach Hause zu fliegen. Ob die Kandidatin am Ende wirklich Ernst macht und nach dem Zickenkrieg ihre Koffer packt, zeigt sich am Mittwochabend um 20.15 Uhr bei „Der Bachelor“ auf RTL.

