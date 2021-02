„Der Bachelor“: Fans wollen illegale Drogen entdeckt haben – dann kommt DAS ans Licht

Heiß her ging es am Mittwoch beim „Bachelor“. Der erste Kuss, die ersten Eifersüchteleien, die ersten bitteren Tränen. Und dann wollen die Zuschauer auch noch Drogen in der Villa der Damen entdeckt haben.

Ja, was ist denn da beim „Bachelor“ los? Wir klären auf.

„Bachelor“ 2021: Drama, Eifersucht und ein Kuss

Es war eine ereignisreiche dritte Folge, die RTL am vergangenen Mittwoch ausgestrahlt hatte. Der „Bachelor“ und Corona-Nachrückerin Denise verbrachten ein traumhaftes Date, bei dem es kurz vor Schluss sogar zum ersten Kuss der Staffel kam.

Klar, dass das Mimi gar nicht so gefiel. Die 26-Jährige kam damit gar nicht klar, machte 'ihrem' Niko erst einmal eine Szene. Davor und danach flossen die Tränen und der Alkohol.

----------------------------------------

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der Bachelor die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des Bachelor kennen

---------------------------------------

Eine Kandidatin blieb bei dem ganzen Drama jedoch erstaunlich entspannt. Hannah Kerschbaumer. Die Berlinerin schaute sich das Schauspiel mit einem Bierchen in der Hand an und genoss die Rolle als stille Zuschauerin.

„Bachelor“ 2021: Was hat Hannah da in ihrer rechten Hand?

Doch in einer Szene machten die Zuschauer große Augen. Lag darin etwa der Grund für Hannahs Gelassenheit? So teilte die 28-Jährige in ihrer Instagramstory einen Screenshot aus der aktuellen Folge.

Hannah und der Bachelor Niko Griesert. Foto: TV NOW

Darauf sieht man Hannah und Konkurrentin Denise beim Plausch. Denise hat einen Cocktail in der rechten Hand und Hannah in der Linken ein Bier. Doch was ist das da in ihrer rechten Hand?

Die Fans glauben wohl, dass Hannah einen Joint in der Hand hält. So schreibt die „Bachelor“-Lady: „By the way: Das ist natürlich kein Joint in meiner Hand, sondern eine Türklinke“ und schickt einen Lachsmiley hinterher.

Zugegeben, beim ersten Hinsehen wirkt die Türklinke wirklich wie ein Joint. Gut, dass Hannah uns aufgeklärt hat.

Doch auch „Bachelor“ Niko Griesert sorgte für Schlagzeilen. Vor allem wegen dieses Geständnisses.