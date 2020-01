„Der Bachelor“ (RTL): Sebastian Preuss voller Angst – „Mir war nicht bewusst ...“

Am Mittwoch ist es endlich wieder so weit: „Der Bachelor“ (RTL) geht wieder los. Dieses Mal kämpfen 22 Damen um das Herz von Single Sebastian Preuss. Der 29-Jährige aus München will im TV die richtige Frau finden und mit ihr nach eigener Aussage eine Familie gründen.

Mit ihr will er eine gemeinsame Zukunft - in der es ihm besser geht, als in der Vergangenheit. Denn der Kickboxer hat bereits einiges hinter sich. Seine Mutter musste viel arbeiten, sodass er als Kind abends oft alleine zuhause bleiben musste. In der ersten Folge spricht der Bachelor von Albträumen und seinen Ängsten.

„Der Bachelor“ (RTL): Sebastian Preuss hatte falsche Freunde

Und er erzählt auch, wie hart es für ihn war, mit falschen Menschen befreundet gewesen zu sein. „Ich war ein Teenager, der sehr viel Aufmerksamkeit brauchte“, erklärt der Bachelor. „Die hab ich mir durch falsche Anerkennung geben lassen.“

----------------------

Bachelor 2020: Das sind die Kandidatinnen

Judith

Jenny T.

Isabelle

Laureen

Leah Marie

Jessi

Anna

Jennifer R.

Jenny S.

Jenny-Jasmin

Desiree

Wioleta

Jenny-Fleur

Vanessa

Jessica

Rebecca

Natali

Michele

Diana

Denise-Jessica

Birgit

Linda

----------------------

Bachelor Sebastian Preuss mit den 22 Damen, die um sein Herz kämpfen. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Aufgewachsen ist Sebastian Preuss im Münchener Stadtteil Fürstenried West. „Wir waren damals in München in einem kleinen Getto“, wie es der Bachelor bezeichnet. „Wenn da jemand ein Problem mit jemandem hatte, haben wir uns geschlagen.“

--------------------

Weitere News vom Bachelor:

Bachelor: Andrej Mangold und Jenny sorgen für Klarheit – sie haben sich...

Bachelor: Kandidatin gesteht – ich will, dass Sebastian Preuss DAS mit mir macht

Promi-Themen des Tages:

DSDS (RTL): Sex-Attacke auf Pietro Lombardi – „Mama, ich kann nix dafür!“

Dschungelcamp: Völlig bescheuert – DIESER Kandidat nimmt den schwachsinnigsten Luxusartikel mit

--------------------

Bachelor: „Hatte wirklich Angst“

Er sei dafür gefeiert worden, habe sich cool und anerkannt gefühlt - „Wahrscheinlich das, was mir eine Vaterfigur besser hätte schenken können, gaben mir damals falsche Freunde, zu denen ich aufgeschaut habe.“

+++ „Bachelor in Paradise“: Schocknachricht! Traumpaar gibt Trennung bekannt +++

„Mir war nicht bewusst, auf welch dünnem Eis ich mich bewege“, sagt er rückblickend voller Sorge. Schließlich wurde Sebastian Preuss wegen Körperverletzung verhaftet. Zuerst habe er nicht gewusst, was ihm blühen würde. „Ich hatte wirklich Angst“, gibt er zu. Zu dieser Zeit habe er angefangen, Sport zu treiben. Und fand endlich Anerkennung.

„Der Bachelor“ läuft ab dem 8. Januar mittwochs bei RTL.