„The Masked Singer“ 2020: Wer ist „Der Anubis“?

Dieser „The Masked Singer“-Star kommt von besonders weit her. „Der Anubis“ scheint aus dem alten Ägypten zu kommen.

Was er nun auf der Bühne von „The Masked Singer“ will? Na singen, ist doch klar. Doch wer versteckt sich wohl unter der Maske von „Der Anubis“?

Wer ist „Der Anubis“ bei „The Masked Singer“?

Die Hinweise sind vage. So sind dem Kostüm selbst keine klaren Hinweise zu entlocken.

Wer ist „Der Anubis“? Die Hinweise:

Das Kostüm wiegt 12 Kilo

600 Stunden wurde an dem Kostüm gebastelt

Das Kostüm zieren von Hand gegossene und gestickte Ornamente, die zum Teil mit echtem Blattgold überzogen sind

Ein spezieller Muskelanzug verleiht dem Anubis die Optik des starken, ägyptischen Gottes

Der Anubis hört alles. Die übergroßen Ohren des Anubis ragen über einen halben Meter in die Luft

Und auch das „The Masked Singer“-Rateteam um Sonja Zietlow und Bülent Ceylan ist sich unsicher.

„Der Bruder von der Kudu“, könnte er sein, so Ceylan. Sein Tipp: Jan Josef Liefers. Ob der „Tatort“-Star zu „The Masked Singer“ rübergemacht hat. Wir dürfen gespannt sein.

Wer ist „Der Kudu“? Die Tipps:

Jan Josef Liefers (Schauspieler)

Steffen Henssler

Spätestens am Dienstag wissen wir mehr. Da startet die 3. Staffel von „The Masked Singer“.