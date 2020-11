Der Anubis bei „The Masked Singer“: Es ist ganz klar – ER ist es!

Er stellt die Zuschauer bei „The Masked Singer“. vor ein besonders großes Rätsel: „Der Anubis“. Denn sogar die Jury ist momentan noch völlig überfragt, wer unter dem Kostüm stecken könnte.

Ein aufmerksamer Fan hat einen Hinweis entdeckt, der den „Anubis“ bei „The Masked Singer“ enttarnen könnte.

Wer steckt nur unter der Maske des Anubis bei The Masked Singer? Foto: ProSieben / Willi Weber

„Der Anubis“ bei „The Masked Singer“: Ist ER es?

Die Hinweise sind vage. So sind dem Kostüm selbst keine klaren Hinweise zu entlocken.

Wer ist „Der Anubis“? Die Hinweise:

Das Kostüm wiegt 12 Kilo

600 Stunden wurde an dem Kostüm gebastelt

Das Kostüm zieren von Hand gegossene und gestickte Ornamente, die zum Teil mit echtem Blattgold überzogen sind

Ein spezieller Muskelanzug verleiht dem Anubis die Optik des starken, ägyptischen Gottes

Der Anubis hört alles. Die übergroßen Ohren des Anubis ragen über einen halben Meter in die Luft

Ich habe die wildesten Abenteuer überstanden

Zusammen mit den größten Helden

1002126200915

Schon mein ganzes Leben wird den Leuten erzählt, wer ich bin

Im Dunkeln schlägt sein Herz höher

Immer einen anderen Weg gesucht

Manchmal muss man zurückblicken, um vorwärts zu kommen

Schild mit King of Rock'n'Roll

David-Statue von Michaelangelo

Thron doppelt bestiegen

wieder zum Leben erweckt

Bild vom Eifelturm

jetzt laufen tagsüber alle an mir vorbei

die späte Stunde ist mein Schicksal

kein Anfänger

die gute alte Zeit

Auf der Suche nach der Prophezeiung habe ich das Paradies gefunden

Im Museum fühlte ich mich oft einsam und allein

Glanz und Gloria vergangener Tage sind vorbei

Bist du ein Schauspieler? „Ich fühle mich auf der Bühne Zuhause. Aber die Manege von The Masked Singer ist meine größte Bühne“

Und auch das „The Masked Singer“-Rateteam um Sonja Zietlow und Bülent Ceylan ist sich unsicher.

„Der Bruder von der Kudu“, könnte er sein, so Ceylan. Sein Tipp: Jan Josef Liefers. Ob der „Tatort“-Star zu „The Masked Singer“ rübergemacht hat. Wir dürfen gespannt sein.

Ist Martin Kesici der Anubis? Foto: imago images

Mehr Sicherheit herrscht dagegen bei den Twitter-Fans: Sie wollen Sänger Martin Kesici erkannt haben. Die Hinweise könnten auch passen. So galt Kesisci schon bei DSDS als begnadeter Rock-Sänger. Und auch der Hinweis mit dem Zurückblicken, könnte stimmen. So unterbrach er seine Karriere, um sich selbst mehr Ruhe zu gönnen.

Wer ist „Der Anubis“? Die Tipps:

Jan Josef Liefers (Schauspieler)

Steffen Henssler (Koch)

Martin Kesisci (Sänger)

Dr. Mang (Chirurg)

Joko Winterscheidt (Moderator)

Elyas M'Barek (Schauspieler)

Kostja Ullmann (Schauspieler)

Oli P. (Sänger)

Ben Blümel (Sänger)

Nino de Angelo (Sänger)

Bei Instagram meldet sich ein aufmerksamer Zuschauer zu Wort, der einer heißen Fährte auf der Spur ist. So soll die Ausstellung des „Anubis“ vom 28. Januar bis 8. Juli zugänglich sein. Und genau in diesem Zeitraum soll im Jahr 2002 das Lied „Engel“ von Sänger Ben Blümel in den deutschen Charts gelandet sein. Stimmlich könnte der Schmusesänger tatsächlich zu „Der Anubis“ passen, doch als Rockstar kennen wir ihn eher weniger.

So kennt man Sänger Ben. Foto: imago images / teutopress

Was auch passen würde: Der Ausspruch „Jetzt laufen alle an mir vorbei.“ So hat der Sänger sein Markenzeichen, die Strickmütze, mittlerweile abgelegt. Wird er nun nicht mehr so häufig erkannt? Und auch der Satz, dass im Dunkeln sein Herz höher schlägt, ist verdächtig. So war Bens größter Hit ein Song namens „Herz aus Glas“.

Hauptsache, die Promis unter den Masken verplappern sich nicht. Denn sobald das passiert, müssen sie Strafe zahlen. Wie hoch die ausfällt, erfährst du hier >>>