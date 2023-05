„Der Alte“: ZDF-Zuschauer erschüttert – „Traurig“

Sie ist so etwas wie der „Tatort“ des ZDF: Die Krimiserie „Der Alte“. Stets freitags ermitteln Thomas Heinze als Hauptkommissar Caspar Bergmann und sein Team im Raum München. So auch an diesem Freitag im Fall „Rückkehr ohne Wiedersehen“, an dem die Polizisten den Todesfall eines Obdachlosen aufklären müssen.

Den fand Hauptkommissar Casper Bergmann mehr zufällig beim Joggen. Auf einer Parkbank liegend waren betrunkene Jugendliche gerade dabei, ihn mit Wodka zu überkippen und anzuzünden. Getötet hätten sie ihn jedoch nicht, war der Mann doch schon tot, als die Betrunkenen ihn fanden. Brisant: Der Mann hatte seinem Arzt zuvor einen rätselhaften Rucksack überlassen. Kommt „Der Alte“ dem Verbrechen auf die Spur?

„Der Alte“ begeistert ZDF-Zuschauer

Zu viel wollen wir an dieser Stelle nicht verraten, schließlich gibt es für diejenigen, die am Freitagabend keine Zeit hatten oder sich lieber den Krimi anschauten, der sich beim Bundesligaspiel in Bochum ereignete, noch die Option, die neue Folge in der ZDF-Mediathek anzuschauen.

Klar ist jedoch, dass der Krimi bei den Fans auf Twitter extrem gut ankam. „Das wird ja immer spannender“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer der Krimireihe. Weiter wird gelobt: „Der Alte hat heute auf geniale Art einen sehr traurigen Fall aufgeklärt.“ Deutlich weniger positiv sieht jedoch ein anderer Zuschauer den Fall.

„Der Alte“-Staffel ist beendet

„Und wieder so eine seltsame Story. Alles fing ganz verheißungsvoll an. Als sich dann herausstellte, dass der Tote gar nicht der war, für den man ihn hielt, wurde es schon wieder abwegig.“

Doch Euphorie rund um den neuen Fall aus München trübt auch ein Wermutstropfen die Stimmung. So zeigte das ZDF am Freitag (28. April 2023) bereits die letzte Folge dieser „Der Alte“-Staffel. „Schon die letzte Folge von ‚Der Alte’“, schreibt eine Zuschauerin bei Twitter und schickt noch zwei erschütterte Emojis hinterher. Und ein anderer Zuschauer fasst kurz und knapp zusammen: „Traurig.“ Sorgen müssen sich die Fans jedoch nicht machen. Es ist davon auszugehen, dass das ZDF schon bald Nachschub liefert. Vor der Staffel sprach Stephanie Stumph mit uns über ihren neuen Kollegen und ihre Doppelbelastung mit Kind am Set.