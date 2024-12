„Denn Sie wissen nicht, was passiert“: Ein Tag nach Ausstrahlung ist es sichtbar

Darauf haben die Fans der RTL-Sendung „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ lange gewartet. Nach über einem halben Jahr Pause kehrt das unverkennbare Trio rund um Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk wieder auf die TV-Bildschirme zurück.

Am Samstagabend (14. Dezember) waren neben den Moderatoren auch zwei hochkarätige Gäste im Studio von „Denn Sie wissen nicht, was passiert“. Mike Krüger und Victoria Swarovski mischten die Runde nochmal ordentlich auf. Doch konnte man das TV-Publikum damit zur besten Sendezeit überzeugen?

„Denn Sie wissen nicht, was passiert“: RTL triumphiert

Der Sendeplatz am Samstagabend war wieder einmal hart umkämpft. Während RTL eben auf eine neue Folge von „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ setzte, lief bei ProSieben das Halbfinale von „The Masked Singer“. Und auch die ARD war mit „Die große Maus-Show“ ein großer Konkurrent in Sachen Show.

+++ „Denn sie wissen nicht, was passiert“: Barbara Schöneberger völlig aufgelöst – „Fange an zu weinen“ +++

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte sich die RTL-Sendung an diesem Abend trotz der Konkurrenz behaupten. Vor allem beim jungen Publikum kann man mit 0,44 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,8 Prozent durchaus zufrieden sein.

„Denn Sie wissen nicht, was passiert“ verpasst Tagessieg

Doch für den Tagessieg in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige reicht es an diesem Abend nicht für „Denn Sie wissen nicht, was passiert“. Der geht nämlich an die ARD und „Die große Maus-Show“, die an diesem Samstagabend 0,52 Millionen Menschen in der Primetime vor die Bildschirme lockte. Mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent ist der öffentlich-rechtliche Sender somit Spitzenreiter.

+++ „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bringt Barbara Schöneberger an ihre Grenzen – „Eiskalt erwischt“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Für diejenigen, die die Sendung verpasst haben, gibt es jedoch keinen Grund zur Trauer. In der Mediathek bei RTL+ gibt es alles Folgen von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ im Stream.