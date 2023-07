Diese Show hält, was sie verspricht: Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ist der Name Programm. Weder das Publikum, noch die Moderatoren rund um Günther Jauch, Thomas Gottschalk oder Barbara Schöneberger haben eine Ahnung davon, was im Laufe des Abends passiert.

Am Samstagabend (1. Juli) geht „Denn sie wissen nicht, was passiert“ in eine neue Runde. Doch statt Begeisterung macht sich vor allem gegen Ende Frust bei den RTL-Zuschauern breit.

„Denn Sie wissen nicht, was passiert“: RTL zeigt Werbung im Finale

Dadurch, dass alles live ist und man „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ sowieso nicht wirklich planen kann, kommt es schonmal vor, dass die Sendung länger dauert als angedacht. Auch die Werbeunterbrechungen kommen manchmal mittendrin. So auch an diesem Samstag.

Denn dort geht RTL im finalen Spiel in die Werbung, während die Teilnehmer an einer Wand hängen und Ausdauer beweisen müssen. Während die Zuschauer dann den Werbeblock sehen, geht es im Studio weiter. Die letzten Minuten der Show werden den Fans dann als Aufzeichnung serviert. Ganz zum Ärger dieser.

Fans wüten gegen Sender

Auf Twitter gehen die Zuschauer sofort auf die Barrikaden. Viele beschweren sich über die aufgezeichneten letzten Minuten. Sie üben schwere Kritik am Sender:

„RTL, ihr seid eine reine Enttäuschung! Ihr lernt wirklich nichts. Echt einfach traurig, dass euch die Werbung so wichtig ist und die Zuschauer euch so egal sind.“

„Da schaut man eine Livesendung und was passiert? Wegen Werbung ist die Sendung nun nicht mehr live.“

„Und jetzt wird wieder eine Aufzeichnung serviert. Danke, RTL! Wenn ich die letzten Minuten dann sowieso nicht mehr live bekomme, warte ich zukünftig bis zum nächsten Tag und schau ohne diese Werbung! Wunderbar gemacht, RTL! Unverschämtheit!“

„Wie machen es tatsächlich wieder. Werbung im Finale, in den letzten Minuten – oder Sekunden -während sie sich in der Wand festklammern. Was soll das?! Die Werbung ist unerträglich. In Zukunft schau ich am nächsten Tag, bei RTL+. Auf das live pfeif ich langsam.“

