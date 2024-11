Denise Hersing privat: Sie trennte sich von Lorik Bunjaku! Steckt der Playboy dahinter?

Datingformate sind längst zu einem beliebten Weg geworden, um seinen Partner fürs Leben kennenzulernen. Das dachte sich auch Denise Hersing, als sie sich entschied, bei RTL in den Kampf um die letzte Rose zu ziehen. Vom „Bachelor“ bis zu „Temptation Island VIP“ hat sich Denise Hersing ihre Beziehung zu Lorik Bunjaku aufgebaut – und dabei geschah nicht mal alles vor der Kamera. Was lief bei Denise Hersing also privat?

Wenn es im echten Leben nicht klappt, muss man eben ins TV. Doch leider läuft es hier auch nicht immer so glatt. Das musste Denise Hersing schon mehrmals feststellen. Trotz Teilnahme beim „Bachelor“ sah man die Kandidatin nie an der Seite des Rosenkavaliers – auch in anderen Formaten ging Denise Hersing leer aus. Wenn es alleine nicht funktioniert, dann vielleicht als Paar? Mit dem Einzug in das „Sommerhaus der Stars“ stellt Denise ihre Beziehung zu Lorik Bunjaku erneut auf die Probe.

Denise Hersing ohne Rose – der Bachelor gab ihr einen Korb

Vor der Kamera ließ sich die ehemalige Flugbegleiterin Denise Hersing das erste Mal beim „Bachelor“ blicken. Im Jahr 2021 kämpfte Denise Hersing um das Herz von Bachelor Niko Griesert, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Staffel in Deutschland statt. Mit Denise hatte Niko Griesert sein erstes Einzeldate beim „Bachelor“. Zwischen Niko Griesert und Denise Hersing fiel sogar der erste Kuss – für den Bachelor scheinbar nur wenig überzeugend. In Folge fünf gab Niko Griesert ihr einen Korb und Denise musste die Show verlassen. Damals hatte die Flugbegleiterin ihren Traummann privat als offen, loyal und ehrlich beschrieben – immer noch auf der Suche ging es für Denise Hersing weiter zu „Bachelor in Paradise“. Dort sollte sich für die Flugbegleiterin alles ändern.

Bei „Bachelor in Paradise“ lernte Denise Hersing ihren späteren Freund Lorik Bunjaku kennen. In der Show funkte es zwischen den beiden eher weniger intensiv. Dass zwischen den beiden nicht mehr passierte, lag am vorzeitigen Ausstieg der „Bachelor in Paradise“-Kandidatin. Aus gesundheitlichen Gründen musste Denise die Show verlassen, auch für Lorik war es kurz darauf vorbei. Anders als erwartet, nahmen Denise Hersing und Lorik Bunjaku nach dem Format privat keinen Kontakt zueinander auf, sondern gingen getrennte Wege.

Trennung von Lorik Bunjaku: DESWEGEN machte Denise Hersing Schluss

Als DAS geschah, zog Denise Hersing bei ihrem Freund Lorik den Schlussstrich! Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Im Jahr 2022 trafen sich Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei „Ex On The Beach“ wieder, wo sie ihrer Liebe eine zweite Chance gaben. Nach einem intensiveren Kennenlernen kamen die beiden endlich zusammen und bleiben auch nach der Show ein Paar. Auf die nächste Stufe wollte Denise ihre Beziehung aber vorerst nicht bringen. Denise brauchte die absolute Gewissheit, dass Lorik ihr treu bleiben würde – weshalb sie zur Kandidatin bei „Temptation Island VIP“ wurde. Auf der Insel lösten sich Denise Hersings Hoffnungen, privat mit Lorik zusammenzuziehen, in Luft auf. Denn Lorik Bunjaku leistete sich bei „Tempation Island VIP“ einige Fehler.

Als man Denise Hersing Clips aus der Männer-Villa zeigte, traute die ehemalige Flugbegleiterin ihren Augen kaum: Dort feierte Lorik wild mit den Verführerinnen! Ein absolutes No-Go. Als Lorik Bunjaku dann noch reinen Tisch machte und eingestand, dass er während der Fernbeziehung heimlich in Clubs ging, war bei Denise Schluss. Das setzte die „Bachelor“-Kandidatin am finalen Lagerfeuer um. Denise Hersing war der Meinung, sich privat für ihren Freund Lorik zu sehr verändert zu haben. Damit könnte sie sogar ihre Brust-OP meinen, die Denise Hersing vor „Temptation Island VIP“ öffentlich bei Instagram teilte. In der Wiedersehensshow haben Denise und Lorik bekannt, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben.

Denise Hersing im Playboy? Lorik Bunjaku sieht rot!

Denise Hersing hat am 27.12.1996 Geburtstag. Mit ihrer Familie und ihrem Hund Rex lebte sie lange Zeit in Braunschweig, wo Denise auch geboren wurde. Mit Lorik Bunjaku führte sie erstmal eine Fernbeziehung, die bei „Temptation Island VIP“ auf die Probe gestellt wurde. Offenbar gab es in der Beziehung ein paar Vertrauensprobleme und Unzufriedenheit. Denise hatte das Gefühl, sich für Lorik zu sehr verändert zu haben. Vom Playboy bekam Denise Hersing privat ein Angebot für ein Shooting, das sie gerne angenommen hätte. Grund für die Absage? Lorik gefiel es nicht, dass andere Männer seine Freundin nackt sehen würden.

In einem Interview mit „Promiflash“ verriet Denise Hersing, dass sie für ein Playboy-Shooting immer noch offen wäre. Im „Sommerhaus der Stars“ testen Denise Hersing und Lorik Bunjaku ihre Couple-Stärke. Mittlerweile lebt das Paar in einer gemeinsamen Wohnung – der Neustart hat funktioniert. Auf Instagram teilen Denise und Lorik ihr privates Leben: Wohnungseinrichtung, gemeinsame Urlaube und Couple-Content sind das tägliche Business. Je nach Ausgang im „Sommerhaus der Stars“ wird sich wohl zeigen, ob Denise es doch noch in den Playboy schafft.

Über die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Denise Hersing weißt du jetzt Bescheid. Doch wie sieht es mit dem privaten Hintergrund von Lorik Bunjaku aus? Hier verraten wir dir alles, was du wissen musst.