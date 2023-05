„Davina und Shania“ (RTL2): Zuschauern platzt bei dieser Szene der Kragen – „So peinlich“

Die Geissens führen ein luxuriöses Leben – und das zeigen sie auch gerne vor laufender Kamera. Egal, ob in dem Format „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ oder aber in „Davina und Shania – We Love Monaco“.

Doch eine Szene bei „Davina und Shania“ sorgt jetzt für Kopfschütteln.

Davina und Shania: XXL-Sendezeit zum Finale

Staffel-Finale heißt es schon am Pfingstmontag bei RTL2. Der Sender zeigt dann gleich drei Folgen hintereinander von „Davina und Shania – We Love Monaco“. In dem „Geissens“-Spin-Off nehmen die beiden Töchter die Zuschauer mit auf ihre Reise ins Erwachsenenleben. Die beiden beziehen ihr eigenes Appartement in Monaco. Doch auch die alltäglichen Momente kommen in der Doku nicht zu kurz.

So dürfen sich die Zuschauer des Spin-Offs am Pfingstmontag auf „Davinas Pizza – eine Tragödie in drei Akten“ freuen, wie es scherzhaft sowohl auf der Instagram-Seite von RTL2 als auch auf der Facebook-Seite von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ heißt.

Davinas Pizza-Drama im Restaurant

Für die Familie geht es in einer der Folgen von „Davina und Shania“ gemeinsam in ein Restaurant. Doch Davina hat nicht vor, dort etwas zu essen. „Hast du die Küche gesehen?“, fragt sie und unterstreicht damit, dass sie den Anblick wohl eher unappetitlich findet. Bis sie hört, dass es auch Pizza gibt. „Jetzt will ich ’ne Pizza, die sieht echt gut aus“, sagt die 19-Jährige, als sie im Außenbereich des Restaurants herumläuft.

„Mama, guck mal, wie die Pizza aussieht. Bekomme ich jetzt bitte eine Pizza?“, fragt sie Carmen Geiss. Doch die hat darauf keine Lust. „Nö, jetzt bist du selber Schuld“, gibt sie klar zurück. Doch schlussendlich findet sich Davina doch beim Bestellen wieder. Allerdings hat sich kurz nach der Bestellung ihre Meinung schon wieder geändert. „Das sieht doch nicht mehr so gut aus“, sagt sie mit Blick auf den Teig. „Der war bestimmt in der Sonne“, ist sie sich sicher.

Zuschauer können nur den Kopf schütteln

Und dann macht sich Sorge breit: Ob man von Pizza eine Lebensmittelvergiftung bekommen könne, fragt sich die 19-Jährige. Google weiß da natürlich weiter. Die Antwort: Ja. Für Davina ein No-Go. „Ich hab jetzt doch keinen Hunger mehr“, sagt sie. „Warum habe ich die Pizza genommen?“ Für sie ist klar: „Ich kann das nicht essen.“

Szenen, über die so manch ein Zuschauer von „Davina und Shania“ nur den Kopf schütteln kann. „Werden mir immer unsympathischer“, kommentiert eine Nutzerin. „“Kriegen nichts auf die Reihe.“ „So peinlich“, meint jemand anderes. Und andere schalten sich ein und sind sich sicher: „Sie sollte einfach selbst mal Pizzateig herstellen, damit sie weiß, wie gehender/ruhender Teig aussieht.“

Eine Frau sieht das Szenario in der Folge von „Davina und Shania“ etwas gelassener. „Was ich dem Filmchen entnehme, hat sie diskret gegoogelt und keine hysterischen Anfälle bekommen. Man sieht, dass sie mit der Zubereitung von Nahrungsmitteln nicht vertraut ist. Sie lernt eben noch.“

Wie das Pizza-Drama in drei Akten ausgeht, siehst du am Montagabend (29. Mai) ab 20.15 Uhr auf RTL2 oder schon jetzt bei RTL+.