Davina Geiss trifft Superstar – doch der hat so gar keinen Bock

Als Familienmitglied der Geissens hat Davina Geiss viele Vorteile. Sie ist quasi mit dem goldenen Löffel geboren, reist mit ihren Eltern Robert und Carmen um die Welt und kann durch ihre eigene TV-Berühmtheit sogar selbst Geld verdienen.

Davina Geiss bewegt sich also wie der Rest der Geissens seit jeher in der Welt der Reichen und Schönen und trifft dabei auch immer wieder Promis. Während Davinas Fans auf Instagram über die Promi-Jägerin staunen, scheint ein Superstar nicht so wirklich Lust auf das Gepose gehabt zu haben.

Davina Geiss posiert mit Formel 1-Fahrern

Während andere jungen Frauen in ihrem Alter gerade ihr Studium gestartet haben oder dem ersten Job nachgehen, hat Davina Geiss ihren Tag mit den Superstars der Formel 1 verbracht. Auf Instagram veröffentlichte die 20-Jährige am Donnerstag (23. November) mehrere Fotos, die sie in der Boxengasse eines Formel 1-Rennens zeigen. „Paddock Day“, kommentiert der Geissens-Sprößling den Beitrag und bedankt sich gleichzeitig bei Nico Hülkenberg, der den Boxengassen-Rundgang wohl möglich gemacht hat.

Für Davina standen jedoch scheinbar mehr die Rennpiloten im Fokus, als die Fahrzeuge selbst. Mit insgesamt drei Star-Fahrern posiert die Blondine, lächelt dabei übers ganze Gesicht. Einmal mit dem Australier Daniel Ricciardo, dann mit Nico Hülkenberg inklusive der ganzen Geiss-Familie und sogar mit Lewis Hamilton.

Von dem Rekord-Weltmeister scheint die 20-Jährige sogar gar nicht genug bekommen zu haben. Er ist auf gleich zwei Fotos abgebildet. Glücklich wirkt Hamilton dabei aber nicht – im Gegenteil.

Davina Geiss: „Lewis hatte richtig Bock“

So steht der Brite auf dem ersten Bild recht distanziert neben Davina, während diese den Arm um dessen Schulter legt. Auf dem zweiten Bild ist Hamilton ihr dann sogar schon einige Schritte voraus, scheint von ihr weg zu gehen, während sie noch immer fürs Foto strahlt.

Das fällt auch den Instagram-Followern auf. „Lewis hatte richtig Bock“, kommentiert etwa jemand. „Hamilton hatte sooo keinen Bock haha“, findet auch ein anderer. Für einige Fans tut die Reaktion von Hamilton dem Ganzen aber keinen Abbruch, so gibt jemand zu: „Zum ersten Mal, dass ich neidisch bin auf das Leben.“