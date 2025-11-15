Familien-Entscheidung! Nächste OP bei Davina Geiss (22)

Bei den Geissens wird nichts versteckt! Weder Luxus, Lifestyle noch eine neue Oberweite. Davina Geiss (22) sorgt seit Tagen für Gesprächsstoff im Netz. Der Grund sitzt direkt unter dem Bikinioberteil: ein deutlich sichtbar volleres Dekolleté.

Unter ihren Instagram-Fotos überschlagen sich die Kommentare. Viele Follower sind überzeugt, dass Davinas Look nicht ganz natürlich ist. Ein User schreibt: „Die neue Oberweite steht ihr gut.“ Andere fragen offen: „Sind ihre Brüste neu?“ Fragen über Fragen. Und genau an dieser Stelle schaltet sich Mama Carmen Geiss (60) ein.

Carmen Geiss: „Sie war unglücklich“

Carmen spricht Klartext. Gegenüber „Bild“ bestätigt sie offen: „Sie hat das gemacht, das stimmt.“ Damit ist klar, dass Davina eine Brustvergrößerung hinter sich hat. „Alles dazu wird es ab Januar in der neuen Staffel von ‚Davina und Shania – We love Monaco‘ zu sehen geben“, so die quirlige Blondine diplomatisch. Doch wie kam Davina zu dieser Entscheidung?

+++ Carmen Geiss nach OP: „Davina und ChatGPT haben mir das Leben gerettet“ +++

Carmen erklärt: „Sie war nicht glücklich mit ihrer Brust, die war zu klein. Das ist ja heute ein ganz normaler Eingriff.“ Ganz nebenbei stellt der RTLZWEI-Star klar, dass Davina das nicht heimlich durchgezogen hat. „Mit 22 Jahren muss ich ja gar nicht einverstanden sein normalerweise, aber wir haben in der Familie darüber gesprochen.“ Aber nicht nur das! Carmen war bei dem Eingriff höchstpersönlich anwesend.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Davina ist es nicht die erste Veränderung. Bereits im Mai ließ sie sich die Nase korrigieren. Auch das geschah mit Rückendeckung von Carmen.

Mehr Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

Damals sagte die Mutter in der gemeinsamen Sendung: „Ich finde meine Tochter wunderschön so, wie sie ist. Aber seit Jahren hat sie den Wunsch, und nun haben wir dem nachgegeben.“