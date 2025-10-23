Dave Klingeberg: Rex Gildos Wegbegleiter wollte seinen tödlichen Sturz verhindern

26 Jahre ist sein Tod mittlerweile her, doch vergessen hat man ihn nie: Rex Gildo. Der „Fiesta Mexikana“-Interpret verstarb im Alter von 63 Jahren unter tragischen Umständen. Im „Schlager.de“-Podcast „SoKo Schlager“ gehen Bettina Steinke und Janina Kirsch genau diesen auf den Grund und blicken hinter die Fassade.

Dave Klingeberg wollte Rex Gildo festhalten

„Wenn du siehst, dass ein Mensch vor dir aus dem Fenster springt, du willst ihn festhalten doch kannst es nicht, dann machst du dir natürlich ein Leben lang Vorwürfe“, offenbart Dave Klingeberg im Interview mit „SoKo Schlager“. Dave war jahrzehntelang an der Seite Rex Gildos, er war sein Protegé, sein Wegbegleiter.

Vorangegangen war dem Sturz eine turbulente Karriere, die den Schlagersänger Ende der Neunziger rastlos, erschöpft und mit einem Medikamenten-Problem zurückließ. An seinem Todestag soll er so verwirrt gewesen sein, dass er sich nicht mehr zurechtfand. Daher rief Dave den Notarzt und ging mit diesem nach dem damals 63-Jährigen in die Wohnung – zu spät, Rex war schon auf dem Weg zum Fenster.

Rex Gildo: Ein erlogenes Leben

Eine erfundene Vita, Scheinehen und die langjährige Beziehung zu seinem Manager und Weggefährten Fred Miekley: Das Leben Rex Gildos oder Ludwig Franz Hirtreiters, wie der Sänger wirklich hieß, ist undurchsichtig und fast komplett kalkuliert. Wie der Mann, der „nie vergessen“ werden wollte, wirklich war, wissen nur die wenigsten.

„SoKo Schlager“ hat tief recherchiert, konstruiert das wahre Leben Rex Gildos und beleuchtet die erschütternden Umstände seines tragischen Todes.

Der neue True-Crime-Podcast “SoKo Schlager”, eine Marke von schlager.de, erscheint ab sofort wöchentlich. Immer donnerstags. Überall dort, wo es Podcasts gibt.

Über die Hosts von “SoKo Schlager”

Bettina Steinke ist unter anderem Chefredakteurin von schlager.de, einer Marke der FUNKE Digital. In ihrer neuen Rolle als Podcast-Host verbindet sie ihr investigatives Gespür für Verbrechen mit einer publikumswirksamen Audioproduktion.

Bettina Steinke und Janina Kirsch sind die „SoKo Schlager“. Foto: Schlager.de

Janina Kirsch war Chefreporterin der GALA und Unterhaltungschefin bei BILD. Bei Podimo ist Kirsch mit dem Podcast „Stars and Crime“ vertreten, 2025 war sie in der Crime-Reportage „Auf den Spuren des Verbrechens“ bei ProSieben und JOYN zu sehen.

Ihr habt Hinweise zu unseren aktuellen Folgen oder wollt uns einfach Eure Meinung sagen? Dann schreibt uns eine Mail an: office@schlager.de .