„Das Supertalent“ (RTL): Als ER die Bühne betritt, ist Evelyn Burdecki geschockt – „Da krieg' ich Angst“

Pünktlich zu Halloween gibt es eine neue Folge von „Das Supertalent“ bei RTL. Und erste Trailer lassen vermuten, dass so einige Kandidaten der Jury das Gruseln lehren wollen.

Zumindest eines bekommen die Zuschauer schon vorab von der „Supertalent“-Jury zu sehen: Schockierte Gesichter. Und Evelyn Burdecki, die es mit der Angst zutun bekommt. Grund dafür ist ein Kandidat aus Belgien.

„Das Supertalent“ (RTL): Evelyn Burdecki fürchtet sich vor IHM

Die Vorschau lässt es bereits erahnen: RTL setzt am Samstagabend auf Grusel. Pünktlich zu Halloween, versteht sich. Wie passend, dass ausgerechnet Papi Flex seinen Auftritt hat. Denn der Kandidat aus Belgien lehrt nämlich vor allem Evelyn Burdecki das Fürchten.

Das ist „Das Supertalent“:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version des britischen und amerikanischen Casting-Formats „Got Talent“

läuft seit 2007 auf RTL

Moderator ist seit Staffel zwei Daniel Hartwich, der seit Staffel 14 von Viktoria Swarowski unterstützt wird. Die erste Staffel moderierte Marco Schreyl

aktuelle Jury-Besetzung: Dieter Bohlen (seit Staffel eins dabei), Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall

„Das Supertalent" (RTL): Evelyn Burdecki mit überraschendem Geständnis – wegen IHM wurde sie zum TV-Star

Der 27-Jährige tritt als Schlangenmensch auf, war bereits beim afrikanischen Supertalent. Seither hat er ein langfristiges Engagement in Frankreich, tritt auf verschiedenen Festivals auf, macht Shows in Europa und unterrichtet Kinder in seiner Kunst. Und jetzt will er es offenbar auch auf Deutschlands großer TV-Bühne versuchen.

Evelyn Burdecki: „Da kriege ich Angst“

Papi Flex lehrt Jury-Mitglied Evelyn Burdecki beim Supertalent das Fürchten. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Bereits als er die Bühne betritt, verschlägt es Evelyn Burdecki die Sprache. „Oh nein, da kriege ich Angst, da kann ich nicht hingucken“, sagt die Kult-Blondine. Hilfesuchend wendet sie sich an Dieter. Doch dann dämmert es ihr wohl: Augen zu und durch. „Ich werde heute Nacht nicht schlafen können“, klagt die 32-Jährige. Ob sie Papi Flex trotzdem ein Ja gibt?

Zum Glück für Evelyn Burdecki wird es aber nicht ausschließlich gruselig. Denn auch Paul Morocco und „Olé!" sind am Start und bringen eine Flamenco-Comedy-Show auf die Bühne. Ebenso gibt sich ein altbekanntes Gesicht erneut die Ehre.

Kandidat aus Dortmund will es nochmal wissen

Eteeyen Ita aus Dortmund will sein Glück noch einmal auf der Bühne von „Das Supertalent“ (RTL) versuchen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Denn der 20-jährige Eteeyen Ita aus Dortmund will es noch einmal wissen beim „Supertalent“. Der heute 20-Jährige stand bereits vor zwölf Jahren für die RTL-Show auf der Bühne. Der damals Achtjährige schaffte es nicht weiter. Der Grund: Er war noch zu jung. Die Jury wollte, dass er darauffolgenden Jahr wiederkommt. Doch daraus wurden 12 Jahre. Nun will es Eteeyen Ita aber noch einmal wissen.

Evelyn Burdecki: Fiese Mobbing-Attacke von „Supertalent"-Kollege Dieter Bohlen – „Wenn ich deine Stimme höre..."

Wie es dieses Mal mit ihm ausgeht, sieht du am Samstagabend um 20.15 Uhr bei RTL.