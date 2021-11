„Das Supertalent“: Chaos um Jury! RTL- Zuschauer sind genervt: „Nicht mehr normal“

Es hätte alles so schön werden können: Mit einer komplett neuen „Das Supertalent“-Jury wollte RTL frischen Wind in das Format bringen, trennte sich dafür sogar skandalträchtig von Jury-Urgestein Dieter Bohlen und setzte für „Das Supertalent“ 2021 auf ein neues Jury-Konzept.

Doch die Fans gehen auf die Barrikaden – das Konzept der „Supertalent“Jury gleicht einem Chaos, bei den Wechseln blickt kaum noch jemand durch. Auch für diesen Samstag gibt es eine Neuerung.

„Das Supertalent“: ER sitzt endlich in der Jury – doch kaum jemand freut sich

Es war ein großes Hin und Her. Als RTL die neue „Supertalent“-Jury vor einigen Monaten vorstellte, sorgte vor allem Ex-Weltmeister Lukas Podolski für Freude.

Doch es kam anders: Wegen einer Corona-Erkrankung war der Kicker nach der ersten Aufzeichnung schon wieder weg, die zaubernden Ehrlich Brothers ersetzten ihn. Neben der Dauer-Jury aus Michael Michalsky, den Zauberern und Chantal Janzen gab es in jeder Woche auch einen Gast-Juror.

Das ist das Supertalent:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version vom englischsprachigen „Got Talent“.

Der Fernsehsender RTL strahlt die Casting-Show seit 2007 aus

Moderiert wurde das Supertalent bis 2020 von Daniel Hartwich

Dieter Bohlen war lange Zeit das Urgestein der Jury

Auch Bohlens langjähriger Kollege Bruce Darnell wird in den neuen Shows nicht mehr dabei sein

2021 werden erstmals Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalski in der Jury sitzen

Die Moderatoren sind Chris Tall und Lola Weippert

Um die Verwirrung perfekt zu machen, hat RTL zuerst die Folgen mit den Ehrlich Brother ausgestrahlt. Erst an diesem Samstag bekommt die ursprüngliche, von RTL genannte „Weltmeister-Jury“ erstmals ihren großen Auftritt. Wie der Sender bekannt gibt, ist Lukas Podolski nun erstmals zu sehen, als Gast-Juror neben ihm, Michalsky und Janzen sitzt Influencer Riccardo Simonetti.

Klingt kompliziert? Ist es irgendwie auch, wenn man die Zuschauer fragt. Die kommen mit den Plänen des Senders nicht mehr mit, kommentieren auf Instagram:

„Ich dachte, Lukas Poldolski wäre gefeuert. Ich blick' da nicht mehr durch, was ihr da macht“

„Und wo sind die Ehrlich Brothers hin?“

„Warum ist Lukas Podolski auf einmal da und die Ehrlich Brothers nicht?“

„Hä, was ist mit den Ehrlich Brothers?“

„Was war Supertalent für eine tolle Show und Heute? Der Verantwortliche für diese Show sollte den Hut nehmen und gehen. Die einzigen die noch die Show sehenswert machen sind die Talente und die Ehrlich Brothers. Dieser Wechsel ist doch nicht mehr normal.“

„So ein Durcheinander, ich blick' nicht mehr durch“

„Sind die Ehrlich Brothers dieses Mal nicht mit in der Jury dabei?“

„Das Supertalent“ (RTL): Zuschauer mit bitterer Prognose

Aber nicht nur der erneute Jury-Wechsel stößt vielen sauer auf, einige haben sich immer noch nicht an das neue Konzept gewöhnt und vermissen weiterhin RTL-Urgestein Dieter Bohlen. „Schreckliches Konzept und Jury aller Zeiten! RTL holt Dieter und Bruce wieder zurück“, schreibt ein Fan.

Andere prognostizieren, dass die RTL-Talent-Show es bezüglich der Konkurrenz im Fernsehporgramm an diesem Samstag schwer haben wird. „Heute kommt ihr locker unter die eine Million-Grenze Zuschauer“, meint jemand. „'Wetten, dass...?!' und 'Masked Singer' werden 'Supertalent' die schwächste Quote aller Zeiten einbringen. Lebe wohl, Supertalent.“

„Das Supertalent“ kannst du am Samstag ab 20.15 Uhr auf RTL oder in der Mediathek von TV Now sehen. (kv)