„Das Supertalent“: RTL-Zuschauer von dieser Entscheidung genervt – „Reißt es auch nicht raus“

In diesem Jahr ist alles anders bei der RTL-Show „Das Supertalent“. Statt Dieter Bohlen und Bruce Darnell sitzen die Ehrlich Brothers, Chantal Janzen und Michael Michalsky in der neuen Jury.

Außerdem gibt es jede Woche einen Gastjuroren. Doch diese Entscheidung scheint RTL jetzt um die Ohren zu fliegen. Zumindest rechnen zahlreiche Fans bei Facebook mit „Das Supertalent“ ab und wählen deutliche Worte.

„Das Supertalent“: Zuschauer von dieser Entscheidung genervt

Seit 2007 gehört „Das Supertalent“ fest ins RTL-Programm. In der RTL-Show haben Kandidaten die Chance, ihr ganz persönliches Talent zu zeigen. Egal, ob sie singen, tanzen, zaubern, eine Artisten-Nummer auf die Bühne bringen oder etwas ganz anderes machen: Die Sendung ist dafür bekannt, einen bunten Mix zu zeigen, um die Zuschauer bestmöglich zu unterhalten.

Doch wenn man sich die Kommentare bei Facebook, Instagram und Co. so anschaut, dann wird deutlich, was noch zum Erfolg der Show beigetragen haben soll: Dieter Bohlen und Bruce Darnell.

"Supertalent" (RTL): Die aktuelle Staffel ist die erste ohne Dieter Bohlen. Foto: dpa

Die beiden Juroren waren sich selten zu schade dafür, bei irgendwelchen verrückten Nummern auf der Bühne mitzumachen oder spontan auf eine Nummer zu reagieren, finden die Fans. Und genau das scheint ihnen jetzt zu fehlen.

Das schreiben die Zuschauer im Internet:

„Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals KEIN supertalent mehr gucke . Es war immer mein Highlight.“

„Die einzigen die ich mag sind die ehrlich brothers. Aber ohne Dieter und Bruce ist die Sendung zum Kotzen. hab kurz rein geschaut und wieder weg. Schon die Moderatoren zum Kotzen, was die labern kommt mir schon das. Naja, bleib wohl weiter bei Netflix.“

„Holt Bruce und Dieter wieder ran das man die Sendung wieder gucken kann....oder setzt die Sendung ganz ab. So wie es jetzt ist,ist es echt nicht mehr sehenswert. Is nur noch sinnlos jetzt.“

„Die Sendung ist am Ende, akzeptiert das endlich! Soviel Schwachsinn auf einem Haufen hat keiner noch erlebt. Und die Jury erst... der größte Witz!“

„Das Supertalent“: Kann Gastjuror Kaya Yanar es rausreißen?

Immerhin: So manch einer will es am Samstagabend mit dem „Supertalent“ versuchen, weil Kaya Yanar als Gastjuror in der Jury sitzt. „Naja, dem Kaya kann man sicher mal zuschauen. Er ist schlagfertig, ehrlich witzig und vielleicht sorgt er mal dafür, dass das Ganze nicht allzu langweilig bleibt. Also Kaya, reiß es raus!“

---------------------------

Mehr RTL-News:

------------------------------

Dem schließen sich auch noch einige Zuschauer an. Doch so ganz scheint es das Ruder nicht rumzureißen. Dafür sprechen auch die Quoten der vergangenen Sendungen. Mehr dazu liest du hier >>>>.

Konkurrenz bekommt die RTL-Abendshow zusätzlich noch von ProSieben. Dort läuft gerade die aktuelle Staffel von „The Masked Singer“. Passend dazu hat der Sender auch eine Bombe platzen lassen. Denn in diesem Jahr gibt es ein ganz besonderes Special. Mehr dazu liest du hier >>>>. (abr)