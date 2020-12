„Das Supertalent“ (RTL): Kandidat schockt Juroren – plötzlich liegt Bruce Darnell am Boden

Diesen Auftritt von Samstagabend vergisst die Supertalent-Jury wohl nicht so schnell. Denn der Auftritt von Kandidat Danny Luftman sorgte in der RTL-Show für große Augen. Und nicht nur das: er jagte den Supertalent-Juroren sogar einen ziemlichen Schrecken ein.

Supertalent-Star Bruce Darnell traf es besonders böse: Er ging während des Auftritts des Boomerang-Artists sogar zu Boden.

„Das Supertalent“: Angst im RTL-Studio – „Bleibt lieber unten!“

In seiner Instagram-Story gab Dieter Bohlen den „Das Supertalent“-Zuschauern am Samstagnachmittag bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf, was sie in der neuen Folge erwartet.

Das ist „Das Supertalent“:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version des britischen und amerikanischen Casting-Formats „Got Talent“

Die Show wird seit 2007 bei RTL ausgestrahlt

Moderator ist seit Staffel zwei Daniel Hartwich, der seit Staffel 14 von Viktoria Swarowski unterstützt wird

Die erste Staffel moderierte Marco Schreyl

aktuelle Jury-Besetzung: Dieter Bohlen (seit Staffel eins dabei), Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall

Danny Luftman ist ein Boomerang-Artist aus Portugal. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Danny Luftman aus Portugal führte seine Boomerang-Tricks vor. Dabei ließ der Artist die eigentliche Wurfwaffe durchs RTL-Studio fliegen.

Ein beeindruckender Auftritt, der bei den Juroren allerdings für Panik sorgte. Während sich Dieter Bohlen hinter seinem Pult auf dem Boden versteckte, kreischte Evelyn Burdecki „Bleib lieber unten!“.

„Das Supertalent“-Jury geht vor Kandidat in Deckung

Auch Bruce Darnell war sichtlich gestresst. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er auf die Bühne. Als ihm die Boomerangs über den Kopf flog, wollte sich der Choreograf ducken.

Bei diesem Auftritt geht die Jury lieber in Deckung. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Mit den Händen über dem Kopf rollte Bruce Darnell vorsichtig nach hinten. Doch der 63-Jährige schien dabei vergessen zu haben, dass sich direkt hinter seinem Platz eine Stufe befand. Es passierte, was passieren musste.

„Das Supertalent“: Bruce Darnell stürzt plötzlich zu Boden

Bruce Darnells Stuhl kippte um und der TV-Star fiel zu Boden. Doch schnell rappelte sich der gebürtige US-Amerikaner wieder auf. Er hatte sich zum Glück nicht verletzt.

Aber was wurde aus Danny Luftman? Der Portugiese hat es trotz des „Schockzustandes“, wie Evelyn Burdecki es bezeichnete, in die nächste Runde geschafft. Hoffen wir darauf, dass bei seinem zweiten Auftritt niemand zu Schaden kommt.

Weniger gefährlich für die Juroren als der Boomerang-Auftritt war vor einigen Tagen der Auftritt des Musikers Nick. Der spielte in einer Fußgängerzone und hatte damals keine Ahnung, wer ihm zuhörte.

Wenn die ganze Folge vom „Supertalent“ sehen willst, kannst du das in der TVNOW-Mediathek. Ansonsten läuft die Castingshow mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Evelyn Burdecki aktuell immer samstags um 20.15 Uhr bei RTL.