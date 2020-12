„Das Supertalent“ (RTL): Drama bei Final-Auftakt! Mädchen weint bitterlich auf der Bühne

Es geht um nichts anderes als den Titel „Das Supertalent“ im Finale bei RTL. Und um den zu bekommen, kämpfen elf Finalisten am Samstagabend gegeneinander und zeigen was sie können.

Die Jury mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Chris Tall und Evelyn Burdecki gibt Tipps ab, wer es werden könnte. Doch am Ende kann nur einer „Das Supertalent“ bei RTL werden.

„Das Supertalent“ bei RTL beginnt mit emotionalem Auftritt

Und dann wird es gleich zu Beginn richtig emotional. Denn als erstes tritt die Tanztruppe TSG Harsewinkel bei „Das Supertalent“ auf, die stets das Publikum begeistert hat. Und so soll es auch dieses Mal sein.

Die TSG Harsewinkel im Alter von 9 bis 14 Jahren beim Halbfinale. (Archivbild) Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Mit weihnachtlicher Requisite und in roten Outfits stehen die Kinder auf der Bühne, tanzen, machen Spagat, werden durch die Luft gewirbelt.

„Das Supertalent“: Kinder tanzen zu Beginn des Finales

Und dann passiert es! Die Kamera hält fest, wie ein Tanzpaar eine Hebefigur nicht hinbekommt, das Mädchen schaut verunsichert in die Kamera. Doch es geht weiter, Show must go on. Die TSG Harsewinkel aus NRW tanzen ihre Show zuende.

Das ist „Das Supertalent“:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version des britischen und amerikanischen Casting-Formats „Got Talent“

Die Show wird seit 2007 bei RTL ausgestrahlt

Moderator ist seit Staffel zwei Daniel Hartwich, der seit Staffel 14 von Viktoria Swarowski unterstützt wird

Die erste Staffel moderierte Marco Schreyl

aktuelle Jury-Besetzung: Dieter Bohlen (seit Staffel eins dabei), Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall

Als die Musik ausgeht, halten sich alle an den Händen. Nur das Mädchen bricht in bitterliche Tränen aus, ihr Tanzpartner nimmt sie tröstend in den Arm. Und auch Moderatorin Victoria Swarowski findet die richtigen Worte: „Ach Mausi, du brauchst gar nicht traurig zu sein!“ Und auch Daniel Hartwich ruft dem Publikum zu: „Einen extra aufmunternden Applaus für die beiden, ich hoffe, ihr habt euch nicht weh getan?“

„Das Supertalent“: Kinder haben sich zum Glück nicht verletzt

Die Kinder schütteln den Kopf, das Mädchen hält sich die Hände vor das Gesicht und kann die Tränen nicht stoppen. Zu groß ist die Enttäuschung über den Patzer.

Der Jury hat der Auftritt super gefallen. Und sollte die TSG Harsewinkel am Ende nicht das Supertalent werden, liegt es mit absoluter Sicherheit nicht an dem kleinen Patzer. Da sind sich alle sicher und einig!

Übrigens: „Das Supertalent“ 2020 wurde schließlich Nick Ferretti, der im Finale „All of me“ von John Legend sang. Der Sänger aus Mallorca war von Dieter Bohlen persönlich zur RTL-Talentshow geholt wurden, wurde bereits bei „DSDS“ 2019 Zweiter. (fb)