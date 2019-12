Supertalent RTL: Kandidat betritt die Bühne – Juroren sind baff, als sie erfahren, wer er ist

Sie war eine der talentiertesten Sängerinnen unserer Zeit. Ihre Songs berührten Millionen von Menschen in der ganzen Welt. Ihr berühmtestes Lied wurde dank einer Werbung zum absoluten Weihnachtsklassiker. Nun ist sie irgendwie auch auf der „Supertalent“-Bühne.

Doch ein schlimmes Todesdrama sollte ihrem Leben ein jähes Ende setzen. Beim „Supertalent“ (RTL) lässt ein Kandidat mit seiner Anwesenheit an die Sängerin erinnern, die im Jahr 2001 viel zu früh ihr Leben verlor.

„Supertalent“: Julius hat eine weltberühmte Tante

Julius Thornton Chisolm (33) ist Sohn eines US-Soldaten, zog später mit seiner Familie ins deutsche Elsenfeld, um die Musikkarriere seiner Tante zu unterstützen. Beim „Supertalent“ will Julius Poptitan Dieter Bohlen und den Rest der RTL-Jury mit seinen Tanzkünsten überzeugen – und macht obendrein ein trauriges Geständnis.

„Supertalent“ (RTL): Kandidat hat weltberühmte Tante – schreckliches Todesdrama

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Sein Name verrät es schon: Julius Thornton Chisolm ist der Neffe von Melanie Thornton, jener Sängerin, die in den 90ern Teil des Eurodance-Duos „La Bouche“ war und mit Hits wie „Sweat Dreams“ oder „Be my Lover“ große Erfolge feierte. Ihr späterer Song „Wonderful Dream“ ist an Weihnachten mittlerweile nicht mehr wegzudenken – und fungiert für den weihnachtlichen Coca-Cola-Spot als Werbelied.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ „Supertalent“ (RTL): Massive Show-Änderung – Schock für die Fans +++

+++ „Supertalent“ (RTL): Als dieser Kandidat die Bühne betritt, ist Dieter Bohlen geschockt +++

-------------------------------------

Melanie Thornton starb bei einer Flugzeugtragödie in 2001

Melanie Thornton Foto: imago images / Hoffmann

Am 24. November 2001 nahm das Schicksal jedoch seinen Lauf, als Melanie Thornton († 34) bei einem Flugzeugabsturz von Berlin-Tegel in Richtung Zürich in einem Waldstück abstürzte. Bei der Tragödie kamen neben Thornton auch zwei ihrer Tänzer, ihr Tourmanager, ihr Touchtechniker und zwei Musiker der Popgruppe „Passion Fruit“ („The Rigga-Ding-Dong-Song“) ums Leben.

Melanie Thornton - Wonderful Dream (Holidays Are Coming)

Melanie Thornton wurde auf dem Mount Pleasant Memorial Gardens in Mount Pleasant (South Carolina) bestattet. Nach dem Absturz standen der Airline-Chef und fünf weitere vor Gericht. Die Anklage lautete fahrlässige Tötung in 24 Fällen. Die Angeklagten wurden allerings freigesprochen.

Für den „Supertalent“-Kandidaten Julius ist der tödliche Absturz seiner Tante Melanie Thornton eine schlimme Erinnerung: „Ich habe mich so leer gefühlt. Jemand, der solch einen Einfluss auf mein Leben hatte, war auf einmal nicht mehr da.“

+++ „Dschungelcamp“ (RTL): Polizei sucht Mörder! Sorge um Kandidaten – Schreckliches entdeckt +++

Seine große Leidenschaft, das Tanzen, widmet der 33-Jährige seiner verstorbenen Tante. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass „Supertalent“-Juror Dieter Bohlen und seine Kollegen ebenfalls Talent in ihm sehen.

+++ Lena Meyer-Landrut: Nach ihrem obszönen Foto wird es jetzt vulgär +++

-------------------------------

Das ist das Supertalent:

„Das Supertalent“ ist die deutsche Version vom englischsprachigen „Got Talent“.

Der Fernsehsender RTL strahlt die Casting-Show seit 2007 aus

Moderiert wird das Supertalent von Daniel Hartwich

Dieter Bohlen ist das Ur-Gestein der Jury

Er ist - wie bei DSDS - seit der ersten Staffel dabei

Neben ihm sitzen in diesem Jahr Sarah Lombardi und Bruce Darnell in der Jury

Im Finale kann der Sieger 100.000 Euro gewinnen

-------------------------------

„Supertalent“-Kandidat schockt Dieter Bohlen zutiefst

Ein ganz anderes Talent hatte vergangenen Samstag Kandidat Steven Jones aka Chefboy Bones aus Los Angeles. Der schockte den Poptitan geradezu mit einer ganz bestimmten Aktion. Mehr dazu hier >>>

Das „Supertalent“ geht in diesem Jahr schon in seine 13. Staffel. 14 Folgen produzierte RTL unter der Moderation von Daniel Hartwich. Das große Supertalent-Finale startet dann am Wochenende vor Weihnachten.

+++ Kate Middleton: Riesen-Schock für die Herzogin – DIESES Foto beweist, dass Prinz William ... +++

Dann sendet RTL live aus den MMC Studios in Köln. Die Castingsshow dagegen wurden im August im Metropoltheater in Bremen aufgezeichnet.