„Das Stinktier“ bei „The Masked Singer“: Haben die Fans IHN etwa bereits erkannt?

Ein glamouröser Pelz, große Augen, erhabenes Auftreten – dieses Outfit spricht Bände. Noch bevor es den ersten Ton singen konnte, hat das „Stinktier“ bei „The Masked Singer 2021“ einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Die Fans sind sich sicher: Das „Stinktier“ muss eine Diva sein. Aber welcher Promi könnte sich hinter dem ausgefallenen Kostüm mit der schwarz-weißen Maske und den hochtoupierten Haaren verstecken? Hier kommt der „The Masked Singer“-Check.

„The Masked Singer 2021“: Welcher Star steckt hinter der Maske „Das Stinktier“?

Zugegeben: Auf den ersten Blick ist es nicht leicht herauszufinden, wer das „Stinktier“ sein könnte. Ohne die Stimme gehört zu haben, können wir nicht einmal sagen, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt.

Klar ist jedoch, das „Stinktier“ wird bei „The Masked Singer“ seine Duftnote hinterlassen. Das verriet ProSieben schon bei der Vorstellung des possierlichen Tierchens.

Das Stinktier: Die Hinweise

Welche Duftnote wird unsere vierte Maske wohl bei 'The Masked Singer' hinterlassen?

„The Masked Singer“: Steckt ER unter der Maske des „Stinktiers“?

Und doch, die Fans haben schon einen Verdacht. So glauben einige Zuschauer, dass sich unter der Maske der exzentrische Modemacher Harald Glööckler verstecken könnte.

Das Stinktier: Die Tipps der Fans und des Rateteams

Harald Glööckler (Modemacher)

Vom Auftritt und der Frisur her könnte es passen. Und Glööckler hat unter seinem Label „Pompöös“ auch schon Parfüms auf den Markt gebracht, was die Duftnote erklären könnte. Wir dürfen also gespannt sein – auch auf das Urteil der Jury, in der als Gast-Star auch Alvaro Soler sitzen wird.

Weitere Hinweise zum „Stinktier“ erfahren wir spätestens in der ersten „The Masked Singer“-Liveshow am 16. Oktober – um 20.15 Uhr bei ProSieben. Dann wird auch bereits die erste Maske fallen.